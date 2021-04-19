【新冠肺炎】新增5間餐廳曾有確診者到訪　29歲變種病毒男患者曾訪佐敦米線店

▲ 新增5間餐廳曾有確診者到訪，29歲變種病毒男患者曾訪佐敦景霖正宗四川麻辣米綫。

本港新冠肺炎疫情持續，昨（18日）新增30宗新冠肺炎確診個案，僅1宗本地個案，涉及一名31歲無病徵女子，居佐敦伯嘉士大廈，為日前首宗N501Y確診29歲男子同住友人，同樣檢出帶有N501Y變種病毒。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新2名較早前確診患者的行蹤資料，包括首宗N501Y確診的29歲男子。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

觀塘 樂華商場 翠河餐廳 13/04/2021 11644

觀塘 樂華商場 茗港酒家 15/04/2021 11644

西貢 TKO Gateway 肯德基家鄉雞 14/04/2021 11644

屯門 愛定商場 利群海鮮飯店 15/04/2021 11654

油尖旺 伯嘉士大廈地下 景霖正宗四川麻辣米綫 16/04/2021 11643

其中，帶變種病毒「N501Y」的確診者（個案編號：11643）除了日前公開曾光顧的4間餐廳，亦曾訪伯嘉士大廈地下的「景霖正宗四川麻辣米綫」。

即男子潛伏期間共訪5間餐廳：

油尖旺 重慶大廈 New Chettinad 09/04/2021 11643

離島 北社海傍路 13B 號 恒樂餐廳菜館 14/04/2021 11643

油尖旺 伯嘉士大廈 松記糖水 16/04/2021 11643

油尖旺 伯嘉士大廈 旬. 食事處 16/04/2021 11643

油尖旺 伯嘉士大廈地下 景霖正宗四川麻辣米綫 16/04/2021 11643

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前於記者會上表示，該名帶有變種病毒「N501Y」的確診者於尖沙咀區華美達華麗酒店接受隔離，共21日的隔離期曾進行多次病毒檢測，均呈陰性，至4月9日完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈的朋友家中居住，返回杜拜前於4月15日再做病毒檢測，結果呈陽性，並驗出帶有「N501Y」變種病毒株。

另外，居牛頭角樂華北邨秉華樓、任職器具維修工人的66歲男子（個案編號：11644）在潛伏期間曾訪3間餐廳，包括樂華商場翠河餐廳、茗港酒家、TKO Gateway 肯德基家鄉雞，又曾去過樂華街市。

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責任編輯：楊宛茜