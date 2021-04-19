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【開心大綜藝】林盛斌得獎阿Bob太太黑面　祖藍回應食老本指控：曾志偉責無旁貸

娛樂 10:18 2021/04/19

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《開心大綜藝》玩自抽。

《開心大綜藝》上周首播後口碑兩極，有一批網民覺得好笑，但另一批網民覺得「食老本」。昨晚（4月18日）直播的第2集《開心大綜藝》，加長至2小時撼對台《Chill Club推介榜年度推介20/21》，其中一個環節玩「頒獎禮」先抽。

《開心大綜藝》做了一個名為「公關災難頒獎典禮」的環節，意思指節目在上周播出後引來「公關災難」。結果銅獎得主為「嗰班藝員冇人識」，以回應網民指節目部份藝員沒有人認識。

銀獎得主為「呢班老友記先啱睇」，由3個演員扮長者，表示覺得《開心大綜藝》與《歡樂今宵》、《福祿壽》沒大分別，以自抽方式回應節目被指「食老本」的批評。

【開心大綜藝】「余黨」麥美恩未受高層變動影響　傳Mayanne參演新一輯《巾幗梟雄》

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阿Bob扮Yoyo黑面

金獎由在第一集節目內大叫「食屎」的阿Bob林盛斌獲得，他在台上扮激動並向太太致謝稱：「我要多謝太太Pearl，她將屋企照顧得特別好，令我可以努力工作。」

可是鏡頭拍向Pearl時，她卻黑面沒表情，惡搞「萬千星輝頒獎典禮2020」王浩信奪視帝在台上講得獎感言時，陳自瑤Yoyo在台下黑面沒反應的場面。

林盛斌太太。（影片截圖）

王祖藍自抽

最後連創意官王祖藍也現身，獲頒「最災難藝人獎」並被稱「毫無創意創意官」自抽：「上星期製造了一個好大的關公災難，所以我要自我隔離，繼續食回在《獎門人》入面贏回來但未食的花之戀壽司。」

祖藍續稱要自我反省，又拿TVB劇《伙計辦大事》開玩笑稱稍開新節目《廁所辦大事》，深入探討廁所文化，而且也兜了個圈暗指網民中招，誤把志偉稱蘇永康與曹永廉為年輕人偶像的改圖當真。

他說很多網民話他在做回《福祿壽》後深切反省：「不應該叫陸永上台，應該叫李思捷回來。我們的副總經理（曾志偉）亦責無旁貸，他從來沒講過蘇永康同曹永廉是年輕人偶像，但經過網民改圖後，一言驚醒夢中人，我們會搵他們回來，聯同另外兩位年輕人偶像胡楓及羅蘭，一齊主持新版《#後生仔傾吓偈》。」

王祖藍「宣布」退出《開心大綜藝》。（影片截圖）

在最後，王祖藍更「宣布」要退出：「我決定永久離開《開心大綜藝》這個舞台，衷心多謝台前幕後，兄弟姊妹們，希望你們愈做愈好，我希望你們永遠懷念我。」

當然一切都是在玩自抽，可說頗為大方。

同場加映：C君訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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