【校長專欄】怕麻煩不願意伸出援手 校長：逆境付出收穫更大

▲ Eva校長認為，身教是給學生最好的教育。

本年度我校週年主題是「無私奉獻」，有關主題是於三年前撰寫未來三年計劃時，定下來的，但在疫情下，這個主題正來得相當合時。常言道，身教比言教更重要。這年多來我一直在思考，並找機會為同學們示範「無私奉獻」的精神，一連串行動就此展開。

首先是在全港口罩斷市的時候，盡全力為我校教職員張羅口罩，以及各種各樣防護衣物，是當時的首要工作。只有照顧好教職員的健康，他們才可以無後顧之憂地照顧我們的學生。在找尋的過程中，看到其他學校及身邊的朋友也甚缺物資，於是也希望一併為大家安排。

搜購口罩最大的困難是要跟其他人去爭奪。疫情下，批發商拿着一箱箱現金，在口罩廠外把價錢搶得高高的，一般人根本沒法拿出一大筆現金去搶貨；莫說學校，教育局也有一定的報價程序。猶幸我一位大學同學謝先生及我校辦學團體，得知教育界水深火熱，願意拿出一筆數額不少的款項出來購買一批口罩現貨。我校及近五十所學校的「口罩荒」才得以舒緩。

惟好景不常，因劣質口罩流入市面，海關加強執法，檢獲了一批沒有註明出產地的冒牌口罩，巧合地與我們購入的口罩，印有同一品牌。雖然我們買得的口罩有註明出產地，但人心惶惶，有老師要求校長代為退貨，更有老師呈報海關，幸好在海關人員查清楚後，還我們清白。

遇到這樣的情況，確實令人感到洩氣，不少人就是怕會遇上麻煩，所以不願意向別人伸出援手。但這個過程中，我看到的是支持和信任的人，畢竟比不信任和愛找麻煩的人多，故此我的一顆熱心，不但沒有冷卻，更讓我感到在疫情下，更要多為身邊人多做些事情。

就是這樣，在這段日子期間，我除了全力做好自己學校的日常教學和應變措施外，還懷着「無私奉獻」的心，繼續進行一連串的「疫情下特別工作」，包括張羅搓手液、協調身邊友校參與集體購買zoom戶口，乃至後來把我校拍攝疫情下德育短片的技術，轉至校長群中，有30至40位校長各自拍攝，再運用電腦軟件製作出「Beat Covid Mascue Song」及「2020 – 世界會好返 （校園版）」。

及後再獲一位導演邀請，組織100位校長拍攝微電影「我有個夢」，為連續兩年受疫情影響的DSE考生打氣。一連串的工作，的確令我頗疲累，但是以行動去回應逆境，樂意付出，互相幫助，見到大家獲得鼓舞，種種問題得以解決，相信不單可向學生們作出身教，更能為我的人生，在疫情下添上了有意義的一筆。