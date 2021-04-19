【育兒之道】5歲兒連續兩日拒收拾玩具　媽媽嬲爆全部丟棄：不是所有事由媽媽來做

▲ 5歲兒連續兩日拒收拾玩具，媽媽嬲爆全部丟棄。

孩子不收拾玩具如何是好？英國一名5歲男童，連續2日都不肯自行收拾玩具，反指令媽媽打掃，令媽媽嬲爆丟棄全部玩具，藉此教訓兒子，媽媽強調：「不是所有事情都由媽媽來做 !」

綜合外媒報道，該名媽媽Tabatha Marie在影片中稱，自己有一名5歲兒子，近日她發現兒子房間十分凌亂，到處布滿玩具，包括玩具車、毛公仔、小結他等，她連續2日要兒子自行收拾好，都被孩子拒絕，甚至反指令「媽媽你來打掃」。

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兒子的反應令她非常生氣，故決定教訓兒子，她便用垃圾袋，把孩子滿地的玩具全部裝起來丟棄，並展現之後孩子房內空空如也的情況。

該名媽媽稱，不想養育出一個不懂得尊重別人的孩子，認為沒有甚麼事是應該媽媽來做或女人來做，

你弄亂了就應該收拾好，你看到媽媽在忙，你就應該幫忙，而不是待在那邊讓她自己忙碌。

她表示自己的孩子很快就會學會這一點。她坦言自己的方式很極端，但她認為必須讓孩子受到教訓。

影片上傳後引起網民熱議，有人認為Tabatha的教育方法太偏激，「如果妳希望孩子的房間保持整潔乾淨，那首先應該是幫助他逐步清理」、「這種作法達不到妳想要的效果」；但也網民大讚「做得好！」

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責任編輯：王明芳