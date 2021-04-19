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【新冠肺炎】消息：今日新增約10宗確診個案　愛暉樓2座8樓居民須撤離

社會 12:43 2021/04/19

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消息指今日新增約10宗確診個案，愛暉樓2座8樓再有居民確診須全層撤離。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，本港今新增約10宗確診個案，醫管局和衞生署衞生防護中心今日不設疫情記者會。

另外，屯門友愛邨愛暉樓第二座日前有居民染疫，消息稱同層相鄰單位有住戶亦染疫。屯門區議員屯門區議員林明恩及林健翔於社交網站專頁透露，愛暉樓第二座8樓居民需撤離。現場消息指，有14戶居民須撤離，涉及20多人。

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昨日再增30宗確診個案，有29宗均屬輸入個案，餘下一宗則與早前確診個案有流行病學關連；至今本港個案累計11,684宗，包括11,683宗確診個案及一宗疑似個案。

男患者早前抵港後於沙咀華美達華麗酒店接受檢疫，衞生防護中心指有關調查仍進行中。衞生防護中心總監林文健日前提到，由於未確認到患者的染源頭，故其中一個調查方向是患者入住的酒店會否出現傳播。患者行蹤詳情即看【下一頁

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記者：陳麗娜、曾秋文

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