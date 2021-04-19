【貓狗悲劇】寵物節發生貓隻死亡事件　貓B被柴犬咬斷頸骨致死主人報警

▲ 寵物節發生疑似狗咬貓事件。

一年一度的香港寵物節昨日（18日）完結，惟發生悲劇事件。有貓主人昨日在fb發出帖文，指其貓b疑被一隻柴犬，令貓貓最終因頸骨斷裂而死，聲言會盡一切努力追究。涉事狗主其後亦發文，向貓貓和貓主道歉，坦言感到難過和內疚，又直言「無論成件事係點發生，有乜錯都係我地主人既錯失」。

貓主人fb在「天下貓貓一樣貓群組」發文指，昨日需到寵物展上班，亦要餵奶比貓隻，於是使用心口斜背袋帶住貓隻，惟發現有一男一女用2輛寵物車帶住4隻柴犬，其中一隻柴犬塞頭進入斜背袋，咬死貓隻，「咬住貓貓嚟fing，令貓貓頸骨斷左而死」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她又指，狗主人更聲稱其狗隻一向會咬貓，但當時無戴口罩，事後亦不顧而去，希望網民若有攝到狗主或知道狗主資料，請告知她，會盡一切努力去追究，已報警求助，而警方回應指，若需閉路電視片段，要透過律師向會展領取。

事件中的狗主人其後現身，並於「方吉咬中金多寶 Shiba Inu」fb專頁發文，先向貓隻和貓主人道歉，「今日發生既意外，無任何人想見到，好對唔住」。帖文指，對於都是愛錫貓狗、收養浪貓的他們來說講，感到「好傷心，好shock」，又指「呢幾個鐘我地情緒都好難過 ，好內疚」，

無論成件事係點發生，有乜錯都係我地主人既錯失。

狗主人又指，事件發生好快、好突然，當時除了其中一個主人追去找貓主人，亦有向店員查問急救站地點，了解貓貓情況，強調絕對沒有任何逃避意思，而閉路電視可以証明發生之後他們並沒有不顧而去。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他們又重申，沒有說過「我地隻狗會咬貓」這句說話，又指會絕對配合調查警方調查，已向警方備案並發電郵至展覽負責機構及涉事攤位，要求提供案發當時CCTV，共同了解及還原事件經過。

警方指，昨日下午4時半，接獲一名女子報案，指其貓在會展一個展覽廳受傷死亡，傷勢懷疑由狗隻造成。警方經調查後，暫列作殘酷對待動物處理，由灣仔警區刑事調查隊第6隊跟進，沒有人被捕。

寵物節入場守則指出，會場內有大量寵物，參觀者請注意自身及其寵物安全。如不幸遭寵物襲擊或傷害，請報警求助，主辦機構及香港會議展覽中心將不予負責。攜帶寵物人士請管束帶來的寵物，若遺失寵物、其寵物襲擊/傷害他人或動物，閣下或將會被檢控及須任責任。守則又指，所有展覽狗隻必須全時間以帶牽引或以其他方式控制。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙