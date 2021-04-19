【疑點重重】4歲男童哭訴遭怪物老師剪斷生殖器官　幼稚園否認：玩瀡滑梯時受傷

▲ 4歲男童哭訴遭怪物老師剪斷生殖器官，幼稚園否認：「玩瀡滑梯時受傷。」

武漢一名母親在社交媒體控訴，指4歲兒子被幼稚園的「怪物老師」疑似虐童，以剪刀剪斷其生殖器官，導致嚴重受傷。男童堅稱是「怪物老師」剪傷，惟幼稚園卻指是男童玩瀡滑梯時受傷，家長質疑學校說法。

綜合內題媒體報道，一名母親於微博發帖，指4歲兒子就讀於武漢博苑奧林匹克幼兒園，在上課期間被幼稚園老師將兒子的生殖器官剪斷。男童一直堅稱被「怪物老師」以剪斷其生殖器，從片段可見，男童被送到醫院後，醫生作檢查時，他不斷尖叫哭喊地問：「好了沒？」

▲ 男童堅稱被怪物老師剪斷生殖器官。（影片截圖）

男童堅稱被怪物老師剪斷生殖器

男童從事發當天起，從來沒有其他不同說法，只說是「怪物老師剪斷」，而他除了生殖器官嚴重受傷外，大腿內側沒有半點傷痕，母親對於兒子的受傷感到疑點重重。媽媽表示，

醫生翻開兒子的包皮時，鮮血猛滴，我當時嚇到了，玩瀡滑梯怎麼會玩成這樣！

▲ 母親控訴幼稚園老師疑虐待其兒子。（截圖）

閉路電視顯示玩瀡滑梯時受傷

據醫院的診斷書顯示，男童診斷為陰莖挫傷（包皮系帶挫裂傷），入院時生殖器包皮腫脹嚴重。當地教育局第一時間成立小組介入調查，通過閉路電視記錄調查，已經排除老師傷害學生行為的可能。警方表示，觀看過閉路電視後發現，男童當時在學校玩過4次瀡滑梯，前面3次正常玩耍，惟第四次後行為有點奇怪，一旁的老師看見便立刻抱著男童尋找校醫治療，但校醫指男童受傷嚴重，便帶著他到醫院治療。

▲ 事發幼稚園。（影片截圖）

警方指，事件目前仍在進行調查，相關事故原因以警方調查為准。幼稚園則表示，希望盡快查明真相，如證實是幼稚園老師的問題，定會為事件負責。

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責任編輯：王明芳