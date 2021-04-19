關係到此為止： 中國增設30日離婚冷靜期（上）

由2021年1月1日起，中國國内夫婦在經歷30日的冷靜期後，方可申請發出離婚證。

新法例旨在減低國内激增的離婚率。2003年，中國離婚法變得寬鬆，使夫婦無須經訴訟程序便可離婚。自此之後，離婚率出現穩定增幅。民政部數據顯示，2018年，全國共有450萬對夫婦登記離婚;而在2019年，數字僅輕微回落至415萬。

本文將分為上下兩部分，討論30日離婚冷靜期背後的意義，以及這項規定在香港是否可行。

三思而行：在國内迫切離婚的夫婦

現時在國内離婚有兩種途徑——離婚協議，或透過法庭訴訟解決。

在2021年1月1日前，協議離婚對期望分開的夫婦而言是最方便快捷的途徑。雙方只須到訪婚姻登記處，通常半小時内便可辦妥離婚手續。只要雙方同意離婚，並協商好任何與財產和子女相關的安排，離婚則純粹涉及行政手續。

30日冷靜期旨在阻止衝動、草率的離婚決定，並鼓勵暫被怒火蒙蔽雙眼的夫婦冷靜下來，然後在離婚路上設下關口，讓雙方有足夠時間回顧婚姻關係，以免夫婦太快進入離婚程序。

新法例的基本原則如下：

任何一方可在30日離婚冷靜期内撤回離婚申請，期間不會予以登記，成為離異夫妻。若撤回申請，離婚申請將會被視為無效；若雙方之後仍然堅持離婚，則須重新經歷整個流程，並再次等候30日。



在30日離婚冷靜期届滿後30日内，任何一方須到婚姻登記處遞交申請。若任何一方未能完成上述行為，離婚申請將被自動撤回。

30日離婚冷靜期僅適用於離婚協議。由於家暴往往涉及訴訟，所以冷靜期對因家暴而離婚的夫婦實屬罕見。

其他司法管轄區是否曾引入新法例或類似法例？很多司法管轄區均已引入婚前或離婚前冷靜期，或設置其他阻礙，以避免夫婦因一時衝動而作出草率的決定。

在下一篇文章，我們將分析在香港實施離婚冷靜期的可行性。

撰文：

衛達仕律師事務所資深律師Vanessa Duff (Mitchell)

衛達仕律師事務所見習律師 關穎敏