【新冠肺炎】變種病毒患者確診前訪Le Dessert專櫃　海港城：涉事區域已關閉消毒

▲ 海港城。（資料圖片）

海港城今（19日）表示接獲衞生署通知，指一名曾於本月11日到訪港威商場3001號舖 citysuper - Le Dessert 專櫃的顧客，確診感染帶變異病毒株的新冠病毒，商場指有關專櫃已關閉作全面和徹底消毒。

就上述事件，商場已於鄰近位置作即時消毒，亦已於港威商場所有公眾位置作全面和徹底消毒，並繼續定時嚴格執行一貫已實施之各項預防措施，包括：

以消毒劑定時消毒洗手間及公眾地方

以消毒劑定時消毒升降機按鈕、行人電梯扶手及門把等

於所有出入口鋪設消毒地毯

於去水渠位倒入消毒劑

商場續指，因應疫情發展，政府將於即日至本月20日在海港城三號碼頭停車場設置流動採樣站，供租戶員工或有需要人士進行檢測，每日服務時間為上午10時至晚上8時。詳情亦可瀏覽及參考網站：https：//www.coronavirus.gov.hk

商場強調，首要工作是保障商場顧客、租戶和工作人員的健康，將密切留意疫情發展， 加强防疫措施及持續進行全面清潔消毒工作。

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記者：陳麗娜