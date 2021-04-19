【恐怖意外】小朋友寵物捲入跑步機致1死38傷　涉事跑步機「食人」影片曝光

▲ 孩童寵物捲入一款跑步機致1死38傷。

美國消費產品安全委員會17日發出警告，呼籲家有孩童和寵物的消費者，停用美國健身器材公司Peloton一款Tread+跑步機。委員會指，接報39宗孩童和寵物捲進並卡在Tread+跑步機後滾輪的事件，造成兒童擦傷、骨折甚至1人死亡。惟Peloton隨後發出新聞稿，指警告內容不正確且誤導用家。

▲ 慢慢捲進跑步機。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)17日發出警告，指機構多次接獲消費者投訴，內容包括多名兒童與寵物從Tread+跑步機後方被捲進，導致骨折或擦傷，3月更有1名幼童因此死亡，共涉及39宗事故。

據了解，一名3歲男孩在使用Tread+跑步機的事故中遭受嚴重的腦損傷。該男童的背部有跟跑步機板條相匹配的印記，頸部和其他部位也有受傷。Peloton當時回應指該名受傷孩童有望完全康復。

委員會又在Youtube上傳影片公開跑步機「食人」片段。片中可見，一名男童拿着健身球，疑想將它塞進跑步機下方，豈料突然整個人雙手連球，一起隨着不斷滾動的跑帶卡進跑步機下方，最後整個上半身都被捲進去，情況恐怖。幸好男童隨後可自行爬出跑步機。

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鑑於發生多宗兒童被困、被捲進跑步機事件或對兒童安全造成危害，委員會警告家有兒童或是寵物的消費者，應立即停用該產品。

不過，Peloton發新聞稿回應指CPSC說法「誤導及不準確」。Peloton稱，只要讓孩童與寵物遠離跑步機，且不使用時將電源關閉，就沒有理由停用跑步機。

▲ 涉事Tread+跑步機。

但CPSC表示，他們接獲至少有一例是家長在使用跑步機時，有小孩被捲進機器下，顯示即使家長在場，這台機器仍可能對孩童構成威脅。

若成人要繼續使用這台跑步機，應僅在上鎖的房間內使用，這樣孩童與寵物才不會靠近。當不使用時，應將跑步機電源拔掉。另外健身球等物品亦應放遠一點避免捲入跑步機。

美國有線新聞網絡（CNN）17日稱，由於Peloton不同意進行改正行動，包括維修及更換、以及停止銷售，所以CPSC沒發出「自願召回」的告示。

Peloton主要產品為飛輪車，約3年前推出跑步機，產品現稱為Tread+，一部售逾4千美元（逾3萬1千港元）。

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責任編輯：羅嘉欣