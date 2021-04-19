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【2021母親節】香港JW萬豪酒店母親節Staycation 每晚$3,380連專業攝影服務一小時

休閒消費 11:30 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港JW萬豪酒店的Premier Harbour View Room，景觀一流。(相片來源︰酒店提供 )

復活節過後，踏入5月就迎接母親節。香港JW萬豪酒店就呈獻母親節Staycation餐饗體驗，只於5月8及9日限量供應，每晚港幣3,380元起，優惠包括：

  • 入住酒店豪華客房
  • 升級至海景客房及於上午10時提早入住
  • 於行政酒廊享用全天候飲品及美食兩位
  • JW咖啡室自助早餐兩位
  • Flint三道菜龍蝦午餐連雞尾酒兩位
  • The Studio（the-studio.com.hk）專業攝影服務一小時連18張相片
  • 200毫升迷你版Mo?t & Chandon香檳一瓶連母親節迷你迎賓甜點一份
  • Bvlgari 高級浴室用品套裝
  • 預訂額外一間相連客房半價優惠

訂房連結在此

香港JW萬豪酒店就呈獻溫馨母親節Staycation包括Flint三道菜龍蝦午餐連雞尾酒兩位。(相片來源︰酒店提供 )

香港JW萬豪酒店母親節Staycation套餐包專業攝影服務一小時連18張相片。(相片來源︰酒店提供 )

另外，香港JW萬豪酒店亦在5月天推出「五月愛享萬豪」度假旅程，於5月份每天供應，每晚港幣1,780元起，優惠包括：

-    入住酒店豪華客房
-    JW咖啡室自助早餐兩位
-    精選紅酒一瓶
-    11支玫瑰花花束於登記入住日下午5時後送到客房
-    Bvlgari 高級浴室用品套裝
-    預訂額外一間相連客房6折優惠

訂房連結在此

講到酒店的人氣餐廳，肯定是JW咖啡室。其自助晚餐亮點包括有蟹腳、波士頓龍蝦、即製手握壽司和剌身、燜5至6頭南非鮑魚、蠔皇燜花膠和海參、避風塘炒蟹及花膠海椰皇螺燉湯等，教人食指大動。

JW咖啡室的海鮮自助餐是城內的人氣之選。(相片來源︰酒店提供 )

自助午餐：12nn至2pm；成人每位$658，小童每位$458
              230pm至430pm；成人每位$568，小童每位$398
自助晚餐：530pm至730pm；成人每位$798，小童每位$558
               8pm至10pm；成人每位$798，小童每位$558
 

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