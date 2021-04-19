【2021母親節】香港JW萬豪酒店母親節Staycation 每晚$3,380連專業攝影服務一小時

▲ 香港JW萬豪酒店的Premier Harbour View Room，景觀一流。(相片來源︰酒店提供 )

復活節過後，踏入5月就迎接母親節。香港JW萬豪酒店就呈獻母親節Staycation餐饗體驗，只於5月8及9日限量供應，每晚港幣3,380元起，優惠包括：

入住酒店豪華客房

升級至海景客房及於上午10時提早入住

於行政酒廊享用全天候飲品及美食兩位

JW咖啡室自助早餐兩位

Flint三道菜龍蝦午餐連雞尾酒兩位

The Studio（the-studio.com.hk）專業攝影服務一小時連18張相片

200毫升迷你版Mo?t & Chandon香檳一瓶連母親節迷你迎賓甜點一份

Bvlgari 高級浴室用品套裝

預訂額外一間相連客房半價優惠

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▲ 香港JW萬豪酒店就呈獻溫馨母親節Staycation包括Flint三道菜龍蝦午餐連雞尾酒兩位。(相片來源︰酒店提供 )

▲ 香港JW萬豪酒店母親節Staycation套餐包專業攝影服務一小時連18張相片。(相片來源︰酒店提供 )

另外，香港JW萬豪酒店亦在5月天推出「五月愛享萬豪」度假旅程，於5月份每天供應，每晚港幣1,780元起，優惠包括：

- 入住酒店豪華客房

- JW咖啡室自助早餐兩位

- 精選紅酒一瓶

- 11支玫瑰花花束於登記入住日下午5時後送到客房

- Bvlgari 高級浴室用品套裝

- 預訂額外一間相連客房6折優惠

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講到酒店的人氣餐廳，肯定是JW咖啡室。其自助晚餐亮點包括有蟹腳、波士頓龍蝦、即製手握壽司和剌身、燜5至6頭南非鮑魚、蠔皇燜花膠和海參、避風塘炒蟹及花膠海椰皇螺燉湯等，教人食指大動。

▲ JW咖啡室的海鮮自助餐是城內的人氣之選。(相片來源︰酒店提供 )

自助午餐：12nn至2pm；成人每位$658，小童每位$458

230pm至430pm；成人每位$568，小童每位$398

自助晚餐：530pm至730pm；成人每位$798，小童每位$558

8pm至10pm；成人每位$798，小童每位$558

