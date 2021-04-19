【把關者們】與外籍男友分手介入連詩雅戀情？　傳陳家樂與港姐黃嘉雯日久生情

▲ 與外籍男友分手介入連詩雅戀情？傳港姐黃嘉雯搭上同劇陳家樂。

陳家樂疑因為在前年拍旅遊節目《12個夏天》與連詩雅結緣而撻著，二人在去年被爆出戀情，雖然陳家樂與連詩雅從沒有直接承認戀情，不過大眾已視兩人為一對。

可是近日忙於拍TVB新劇《把關者們》的陳家樂被傳搭上同劇合作的港姐黃嘉雯（Carmaney），而本來與外籍男友愛得高調的Carmaney，卻疑因新戀情而與男方分手。

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▲ 陳家樂近年於影視方面發展順利。（instagram圖片）

拍TVB劇入屋

現年34歲的陳家樂2003年參加新秀入行，可惜發展平平，直到2013年轉往英皇的影視部，後來憑與惠英紅合作的電影《幸運是我》，演技獲肯定，加上參演TVB在2018年播出的劇集《逆緣》而成功入屋，令陳家樂人氣急升成新一代男神，開始得到不少影視劇的機會。

近月陳家樂除忙於宣傳正在上映的電影《不日成婚》外，還在拍以海關為題材的TVB劇《把關者們》，事業方面逐步起飛的他，在感情方面亦非常「豐收」。

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▲ （instagram圖片）

傳家樂嘉雯日久生情

今日（4月19日），有報道指陳家樂與《把關者們》同劇演員、2019年港姐冠軍黃嘉雯因合作而日久生情。

劇中二人雖然均飾演督察，但隸屬不同部門，不過劇中有不少跨部門合作的調查案件，由此令二人有不少同場機會。

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▲ 新劇《把關者們》。（instagram圖片）

而陳家樂入行多年，相對Carmaney來說屬「前輩」，而且因為《把關者們》是她的首部電視劇作品，所以特別緊張自己的表演，經常向同劇演員請教。

因此有傳因為Carmaney常向「前輩」陳家樂請教，二人因此而撻著，在社交網站互相追蹤更有不少互動。

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雙方各有另一半

年輕人情投意合發展戀情本來是件樂事，但陳家樂與黃嘉雯分別都有另一半。

黃嘉雯參選香港小姐時，已公開有一名瑞士籍的男友Matej，對方更為她在港定居。兩人至今拍拖3年多，起初Carmaney常在社交網站放閃，但近日在她的社交平台已不見男友蹤影。

▲ 陳家樂與連詩雅因合作旅遊節目擦出愛火。（instagram圖片）

王於陳家樂，在前年接拍無綫旅遊節目《12個夏天》與連詩雅結緣，後來邀請女方到他的網上節目擔任嘉賓。去年爆出二人的緋聞，被影到拖手逛街，雙方未有否認戀情，男方更表示視對方為績婚對象。

在拍《把關者們》的初期，陳家樂版發現收工後會到女友連詩雅家中短聚。

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有媒體就事件向兩位當事人陳家樂與黃嘉雯查問，男方表示二人場口不多，不解為何會傳出緋聞。

至於黃嘉雯澄清與外籍男友未分手，表示覺得與陳家樂傳出緋聞一事十分好笑，因為除在工作場合外，二人私下並未有聯絡。

同場加映：湯怡專訪