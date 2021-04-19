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【賣樓移民】港男氹父母賣樓移民英國　兩老欲同住被拒樓財兩失感心酸

親子 12:13 2021/04/19

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一名港男計畫移民英國，氹父母賣樓，兩老欲同住時卻被拒。

近年香港掀起移民潮，不少港人計畫移居英、美等地。日前一名網民在討論區「親子王國」發文，指從長輩口中得知，一對年邁夫婦被兒子「氹」去賣樓移民，兒子和新抱在英國安頓後卻拒接兩老同住，導致現時樓財兩失，令網民感心酸。

兩老樓財兩失

網民在文中指出，該對年邁夫婦是長輩的朋友，其大仔打算移民英國，於是氹父母賣掉兩層樓，並表示安頓後將接父母同住。父母將錢交給大仔安排移民，怎料新抱在英國安頓後，卻向老爺奶奶表示「唔想你哋兩個過去一齊生活」，兒子亦沒有替父母說話，聽從妻子意見。

兩老遭「遺棄」後，現時樓財兩失，沒有地方居住。他們本想投靠細女，可是細女聽聞賣樓事件後感生氣，認為兩老偏心哥哥，將賣樓所得的錢全數給他，故沒有意欲收留兩老。

網民：親生仔不如近身錢

網民得知事件後感心酸，直指「為咗移民呃咗父母層樓，真係唔明點解做得出！」。帖文引來其他網民回應，不少網民替父母不值，「親生仔不如近身錢，財到衰仔手，一去冇回頭」、「咁都做得出，有冇搞錯？」、「兩老自己唔留啲錢，全部俾晒個大仔，對大仔太信任了」。

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責任編輯：王明芳

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