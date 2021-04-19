【民間防疫】的士用透明膠布間隔前後座　網民大讚司機有心：似足移動ICU

▲ 有的士司機用一塊透明膠布間隔開車廂前後座，被網民大讚有智慧。

新冠肺炎疫情下，更多人著重在密閉空間的防疫措施。內地有網民就分享，有的士用一塊透明膠布完全間隔開車廂前後座，並加設了一個如抽氣扇的網罩，將冷氣導引至後座，保持通風。

從網民分享的照片可見，一輛的士以透明膠布完全密封了車廂前後座，而在前座兩個位置中間，更窩心地加了一個如抽氣扇的網罩，並加設了喉管將冷氣導引至後座，透過網罩出冷氣，減低乘客在車廂內的焗促感。

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分享照片的網民大讚司機有心：「出租車師傅有心了，這出風口真像移動ICU」引來不少網民留言：「好像病毒」、「笑死我」、「為大家安心，好事」、「有創意啊！」

但有網民質疑，司機疑似把口罩拉到下巴位，即使封膠布都難收防疫之效，也有人表示：「還沒感受過這種出租車，坐著會不會很悶熱？」、「有冷氣入、呼出來的氣透過網罩回到司機位，這個保護有用嗎？」

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責任編輯：羅嘉欣