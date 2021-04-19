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【變種病毒】許樹昌指變種病毒患男潛伏期遠超21日情況少見　料於檢疫酒店感染機會微

社會 11:49 2021/04/19

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許樹昌指變種病毒患男潛伏期遠超21日情況少見。（經濟日報資料圖片）

本港日前發現社區首宗N501Y變種病毒個案，呼吸系統專科醫生梁子超認為，感染變種病毒患者曾於社區逗留一段長時間，風險相當高，不能排除有否感染其他人；中大專家許樹昌則認為如N501Y病毒株早已入港，應已於社區有傳播，惟是次患者個案前都無檢出N501Y，認為印度裔男子在檢疫酒店感染機會不高。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於一個電台節目表示，該名印度裔男患者潛伏期遠超21日，情況少見，惟以N501Y變種病毒傳播性，較無變種病毒高6、7成，認為如N501Y一早進入香港，於此個案前社區已有傳播，不過直到男子確診前，所有樣本都沒有N501Y病毒株，故相信該名男子於檢疫酒店感染機會不高，通風系統亦沒有問題。

他又稱，染疫男子暫時傳染給一名女子，未看到大廈其他住客受感染，目前80多名住戶正接受檢疫，形容做法「穩陣」；但患者本月9日進入社區，曾去過銀行、食肆，需要計算14日看清楚會否感染其他人。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台節目訪問時指，首宗社區確診變種病毒的男子，曾於社區逗留一段長時間，形容風險相當高，當局未能確定他在確診前7天的行動軌跡，不能排除期間有否感染其他人，即使安排強制檢測，亦未必能覆蓋所有他到過的地方及所有人士。

他提到，很多地方的樣本瓶已派完，令居民診斷滯後，近期不少源頭不明個案，由有病徵到確診相差10多日，容易觸發更多相關個案。

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責任編輯：陳正怡

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