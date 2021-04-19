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【母親節2021】帶媽媽去文華東方酒店歎Staycation　每晚$1,980起包早晚餐享免費詠春課【內附連結】

休閒消費 12:26 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

城市景觀客房每晚由港幣 1,980元起（文華東方酒店圖片）

一年一度母親節即將到來， 如果還未想到送什麼給慰勞辛苦的母親，不如帶媽媽到文華東方酒店 Staycation，好好放鬆一下，共同製造溫馨回憶。

酒店推出「Staycation Break」優惠，入住城市景觀客房一晚只需$1,980 起 (連服務費$2,178 起)，包雙人早餐，三道菜晚餐，文華餅店馳名鬆餅四件，加上24小時住宿！母親節當天，每位母親更可獲贈一份精美母親節禮物。

賓客可一邊享用雙人早餐，一邊享受天倫之樂。（文華東方酒店圖片）

四月期間入住的賓客可享以下額外禮遇：

1. Mindful Wing Chun免費詠春課程一節

2. 於Christian Louboutin Beauty專櫃換領免費禮品及尊享購物優惠

3. 免費獲贈Mr. Simms Sweet Olde Shoppe玻璃糖果瓶乙個，以及換領信以於專門店換領Pick n Mix混合糖果100克

4. 每位12歲以下小童可獲贈禮券以換領慧思創智 (Wise-Kids Educational Toys) Playmobil禮品乙份

三道菜雙人晚餐套餐菜單（文華東方酒店圖片）

五月期間入住的賓客則可享以下額外禮遇：

1. 免費獲贈DIY乾花套裝乙份

2. 免費獲贈Estée Lauder Re-Nutriv禮品套裝乙份，以及邀請卡乙張以於國際金融中心商場或置地廣場專門店換領專屬禮遇

住宿計劃預訂日期至2021年4月29日，入住日期至2021年5月31日。

文華東方酒店

地址：中環干諾道中5號

電話：2522 0111

記者：曾嘉善

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