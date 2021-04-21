Dyson V11™系列吸塵機　家居深層清潔專家  85折升級換購

大家的屋企是否乾淨整潔呢？無論答案如何，相信大部分人都是憑肉眼判斷，但其實很多微細過敏原如皮屑、塵蟎及花粉等，都是難以目測，需要深層清潔才能清除。想知如何解決？一於等「專家」幫手啦！

逾8成人以肉眼判斷家居清潔程度

Dyson於本月初發布了一項香港消費者清潔習慣及行為研究的調查¹，結果顯示82%受訪者僅憑肉眼來判斷家居的清潔度，卻同時有6成受訪者希望消除肉眼不可見的塵蟎和細菌——它們都是家居灰塵的組成部分，而且有機會引致過敏和哮喘。

令人意外的是，調查受訪者中竟有接近4成人（36%）仍然使用地拖和掃帚清潔家居。這些傳統清潔工具雖然價格便宜，卻容易造成揚塵，其簡單結構亦難以應付角落和罅隙，清潔過後也可能殘留塵屑。

▲ Dyson早前進行的調查發現，82%受訪者僅憑肉眼來判斷家居的清潔度。

強大吸力捕捉小至0.3微米微粒

不想屋企猶如地盤一樣，每次清潔都「灰塵」滾滾？能做到深層清潔的吸塵機，就能助大家遠離灰塵帶來的健康風險。Dyson的V11™系列中的Absolute Pro和Absolute Extra適用於地毯和硬地板，其整合數碼摩打能每秒旋轉刷條60次，硬尼龍刷毛可深入地毯清除污垢，而防靜電碳纖維則可捕捉地板中的微塵。

Dyson V11 ™系列最多配備兩個主吸頭和9個配件，包括不同細縫吸頭、頑垢塵掃、高低處清潔接頭等，方便用家應付多種清潔需要。而強大吸力配合全機過濾系統，可捕捉99.99%小至0.3微米的微粒，解決使用傳統工具時常見的揚塵和殘留問題。

▲ Dyson V11 TM系列最多配備兩個主吸頭和9個配件。

可更換電池設計 長吸長有

另外，受疫情影響，市民清潔家居的意識亦有所提高。調查顯示6成受訪者打掃家居頻率從疫情前的4.3次增加至疫情後的5.6次，而用吸塵機打掃的平均時間，則從15分鐘增加至19分鐘，增幅達26%。

而Dyson的V11™系列採用可更換電池設計，使用時間最高可達60分鐘，其中Absolute Pro更附額外電池，變相倍增每次使用時間上限，有助家居清潔時更深入、更有效率。另備有掛牆式充電底座，方便用家隨時充電和取用。運作時間增加，使用時自然更得心應手，可以確保隨時將灰塵趕走。

推升級優惠折扣逾千元

想請「專家」出手，體驗真正潔淨的屋企環境？現時Dyson正推出V11™系列的換購升級優惠，只要到品牌網頁填寫問卷回答數條關於家居清潔習慣的簡單問題，並上存現正使用的清潔用具的照片，可即時獲得專屬個人的85折優惠碼，折扣額最高逾1,000港元，並有兩年免費保養。優惠期4月30日截止，只剩最後10天，希望添置新吸塵機的用家，絕對不能錯過！

¹ 1,225名受訪者參加了由Kantar和Intuit Research進行的2021年Dyson吸塵機香港市場調查。調查於2021年1月21日至2月4日之間進行。



（資料由客戶提供）