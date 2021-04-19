【變種病毒】印度現雙重變異病毒　梁子超關注抵港者有否涉及雙重變異病毒

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超指當地疫情不可能14日內處理好，政府需講清楚及後安排，予大家有心理準備。（經濟日報資料圖片）

印度及菲律賓新冠肺炎疫情持續惡化，港府明起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，為期14日。呼吸系統專科醫生梁子超指印度出現雙重變異病毒，惟政府未有公布印度抵港者有否涉及有關雙重變異病毒，情況令人關注；又指當地疫情不可能14日內處理好，政府需講清楚及後安排，予大家有心理準備。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台節目訪問時指形容本港正面對「內憂外患」，內部「願檢盡檢」出現缺口，未能達到「清零」已有較嚴重的反彈，加上輸入個案不斷增加，佔整體個案約8成，當中不少帶有不同變種病毒。

他稱，印度疫情嚴重，每日接獲逾廿萬確診，當地亦出現E484Q和L452R突變的雙重變異病毒；惟不少抵港人士來自印度，政府未有公布當中有否涉及有關雙重變異病毒，情況令人關注。他又稱，港府禁止三地客機來港14日，惟當地疫情不可能於14日內處理好，政府需講清楚及後安排，予大家有心理準備。

梁子超補充，任何機制都不能完全防止輸入風險，始終要做好源頭控制，而變種病毒可能傳播高，容易做成酒店交叉感染，現時到第12天才做檢測，很容易傳播至酒店、其他旅客甚至社區；若在酒店受感染，有機會在離開酒店後才發病，形容是非常危險，認為若資源許可，當局最好每7、14及21日派人到酒店做測檢。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，如果兩星期後這些地區的風險仍然高，可考慮延長這些地區抵港的人士檢疫期至28日。

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責任編輯：陳正怡