【Chill Club】 MIRROR奪8獎花姐緊張到胃痛　ERROR空手而回：隔離台都頒給親生仔

▲ 花姐、MIRROR和ERROR接受TOPick訪問分享感受。

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》在昨晚（4月18日）舉行，獲得不少獎項的MIRROR接受TOPick專訪齊讚頒獎禮的氣氛很好，可是ERROR成員肥仔、Dee和193竟齊表示對公司感「失望」，至於身為他們經理人的花姐（黃慧君）則認為賽果很公正。

ERROR未有於是次頒獎禮上獲得任何獎項，Dee開玩笑稱本來期望公司會「造馬」給他獎項：「想不到他們真的不造馬，我對此感到很可惜。」193也開玩笑指他們對公司感失望：「明明是親生仔，沒理由不頒獎給我們，因為我們見隔離台都頒獎給親生仔。」明在諷刺對台《勁歌金曲》頒獎禮。

Dee聞言表認同，幽默地說：「就算組合獎也應該有4個獎，不應止是金、銀、銅，還有個殿，應該要有一個新力殿軍獎。」193笑言：「你有否想過連第4也輪不到我們？」

肥仔表示有點「生氣」：「台上有其他組合唱其他歌手的歌，如果有人唱《我們很帥》，一定會很開心。現在有點失落。」193說：「差點要衝到台上去。組合部分真的很興奮，希望我們明年能到台上演唱。」Dee則謂：「我們人齊的話便能到台上演唱。」

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▲ （越玲瓏 攝）

ERROR失落獎項

今次是ViuTV舉行首屆音樂頒獎禮，肥仔覺得：「很久沒看過這麼精彩的頒獎典禮，這種Cross-over的玩法是我們大家也會很想衝到台上一起玩。」Dee大讚：「整晚也是充滿驚喜，我覺得是見證着一個歷數的誕生。」

193認為：「其他台可能是每個人獲獎也上去唱歌，但這次則創新一點，獲獎者領獎後只說感受便下台，因為其實已聽了很多遍。」

肥仔補充：「甫一開始已唱了。」193續說：「改篇成Medly，這樣會更好聽，樂迷會更喜歡。而且大家不會覺得很悶，會很期待。」

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▲ （越玲瓏 攝）

193提議花姐著低胸

整晚演出，肥仔表示很喜歡中間的環節：「特別是唱K部分，很有童年回憶，但整件事都很中（要點）。」193說：「希望下次唱K的機會能給予我們，我們也是唱K的歌手。」Dee贊同：「其實唱K絕對要找我們，專業就唱其他，我們定能將唱K發揮得淋漓盡致，應該邊喝酒邊唱K。」

肥仔指Dee今天蝕了：「鄭中基沒有來，但你（Dee）扮鄭中基扮得很像，你應該代他領獎。」Dee點頭：「對！早知剛才就該這樣，覺得應該要再舉辦一次，工作人員尚未走的，快Roll機！」

Dee介紹一身突出的造型：「是來自外國股票論壇的Wallstreetbets（華爾街賭場），我們今次的造票活動靈感來自於Wallstreetbets的一個活動，利用散戶去夾爆沽空機構，我就是以散票去夾爆低胸花姐。」肥仔笑謂：「可能他說畢後大家也不明白，所以大家都以為他在扮Donald Trump（特朗普）。」

193諷刺Dee：「他這是一個很不成功的造票活動來的，造了這麼久都不成功，沒法上台。」肥仔「補刀」：「整晚也沒聽過何啟華或Dee哥這數個字，多麼失敗！下次別再做了，別丟我們的架。」193謂：「下次直接叫花姐低胸脫衣給你看便算了。」

▲ （越玲瓏 攝）

MIRROR奪8獎

至於MIRROR橫掃8個獎可說大豐收，隊長Lokman說：「這我們電視台的頒獎禮，以一個較輕鬆的心態去迎接它。能獲得的每個獎項我們也很驚喜，由心而發的一種驚喜，看見其他歌手朋友獲獎也是很驚喜、很開心的。現場的氣氛都很高漲，可能是這種氣氛帶動到大家有一個連接的感覺。」

Stanley補充：「大家都同步。」Lokman說：「很開心，真的好像一個家庭一樣。」

新人王Jer說：「今年的主題是『人人樂壇，音樂第一』公司找來很多不同的組合、男歌手、女歌手、新人一起合作，我們的表演很有火花，希望未來大家能多多支持出道的新人，多給予他們鼓勵，因為他們其實每一個都很努力做他們的音樂。」

Tiger覺得：「《Chill Club》會是每一年的大事，未來會是更大的事。」AK認為節目很好看：「很多Cross-over對觀眾來說都很新鮮，今次的感覺好像在觀看演唱會一樣，跟一般頒獎典禮的感覺很不同。整件事就如一個嘉年華，很開心、很好玩，所以很Enjoy。」Jeremy認為很貼主題：「真的是音樂第一。」

▲ （越玲瓏 攝）

Frankie很高興MIRROR能見證着公司舉辦第一年的頒獎禮，「還有看見那麼多歌手都有很大程度的參與，我們會展望這個頒獎禮究竟能做到有多大呢，真的很開心可以看見這個行業成長的第一步。」姜濤大讚隊友：「智者！」

AK接著說：「今天這麼好氣氛是因為兩年來第一次有觀眾的頒獎禮，今天有觀眾，整件事都很不同，氣氛也熱鬧很多。」姜濤再一次讚隊友：「智者。」

Jeremy認為：「它意思上是一個頒獎禮，但我覺得是一個平台給予更多的新人或各歌手去再次表現自己的一個地方，因為大家都表現得很盡興，大家都支持着大家，我覺得這才是最重要的。」

▲ （越玲瓏 攝）

MIRROR望齊吸金

姜濤近日被指是吸金王，其他隊友都紛紛希望能全員吸金，Alton笑言：「我們也吸了金，吸了組合金獎，人人有份。」

Lokman指：「吸金的其實不止姜濤，在場人人都想成為吸金王，希望更多廣告客戶欣賞我們MIRROR，其實就不止姜濤一個好看的，我們12個也有好看之處，我們不同的人Cross-over也很好看呢。希望有多多客戶多多支持。」

Edan認為：「12個一起是最好看的。」Frankie笑謂：「12小時、12生肖、12個MIRROR，甚麼也做到的。」

▲ （越玲瓏 攝）

花姐感欣慰

眼見一眾「仔仔」獲獎，身為經理人花姐坦言：「經歷了這麼多頒獎禮，我今天的心情仍然很緊張、有點胃痛，大家都走過來說你都是ViuTV的，你早知結果。其實我是甚麼也不知道，所以我很緊張。」

看見旗下藝人獲獎，花姐也很開心：「特別是Ian獲得男歌手銅獎時，我真的感到很驚喜，我真的沒想過他能獲得銅獎。」

她覺得：「ViuTV舉辦了一個很成功的頒獎禮，很Proud of可以成為其中的一份子，今天看到賽果很公正，相信它將會是一個很有公信力的頒獎禮，所以我的仔仔們能在此獲獎會感到很開心。」

▲ （ViuTV提供）

花姐回應電視大戰

談到ERROR失落獎項，花姐安慰道：「跟ERROR說，放心吧，他們總有出人頭地的一天。」對於EERROR將來獲獎後會性感登場，花姐笑言：「叫他們等一等吧，加油！」

連場的電視大戰引起觀眾關注，花姐覺得最大得益者是觀眾，「這是良性競爭來的，而且兩個節目是不同性質，我覺得是讓觀眾多了一個選擇。你喜歡聽歌便會看《Chill Club》，你喜歡一些綜藝性節目便看隔離台，最得益的是香港觀眾。」

她續指：「這種風氣是應該保持着的，我不會覺得它是敵台，其實我們都是一班同僚，我們應該為這個娛樂圈一起努力，希望能更蓬勃。」

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪