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【疫苗接種】黃傑龍指政府會向食肆提供應用程式　分辨食客有否打針　

社會 12:16 2021/04/19

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黃傑龍指，當局會為食肆提供流動應用程式，分辨食客是否已接種疫苗，預料今個月底可以推出。

政府計劃以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施，包括食肆的營業限制。稻苗學會會長黃傑龍相信，極少食肆會以只接待已接種疫苗顧客，以換取放寬每枱人數及營業時間。

黃傑龍今早（19日）在一個電台節目《千禧年代》表示，上周與政府見面時，向當局提出若食肆本月底前能達到每小時換氣6次或加裝適合的空氣淨化系統，就應獲放寬營業時間限制，亦不應強制顧客使用「安心出行」程式。

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他解釋，現時大約有一半客人用「安心出行」，一半客人「寫紙仔」，以飲食業界目前維持正常7成生意的情況下，不會有能力為了營業多兩小時，而放棄一半生意。他形容，有關做法有點強人所難，食肆亦難以執行，又認為「安心出行」對防疫追蹤並非有明顯幫助。

黃傑龍又指，當局在會上指會為食肆提供流動應用程式，分辨食客是否已接種疫苗，預料今個月底可以推出；若顧客提供假資料，責任不在食肆。他又稱，政府疑有意放寬食肆員工打針的規定，若員工申報不適合接種疫苗，加上定期檢測，或可以代替打疫苗。

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責任編輯：陳子謙

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