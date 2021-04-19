【成績壓力】辭職全力陪讀女兒成績未有改善 港媽自責：我肯定做得不夠好

▲ 媽媽全力陪讀，但女兒成績不理想，令她大感灰心。

玲玲媽跟我說：「我已經用盡所有方法幫孩子取得好成績！我放棄了自己的工作，專心陪伴溫習，我又幫她報了很多課程，但孩子的成績始終強差人意，我真的很擔心，她能否考入理想的中學。」



「那你孩子也是這樣想嗎？」我好奇地問道，如果父母與孩子的想法一致，那可能是孩子的學習方法問題。但玲玲媽竟然紅着眼地説：

也是吧...不過我更懷疑是自己做得不夠好，才讓女兒的成績沒有太大的改善，我是一個很差勁的媽媽。

玲玲媽的對話讓我感到擔憂，玲玲媽盡了能力，但還是覺得自己不夠好，這明顯是堅毅背後的脆弱，怪不得玲玲媽承受着這麼大的壓力。

傾談後，我才知道玲玲媽小時候是一個用功讀書的孩子，但她的媽媽從來沒有稱讚及欣賞過她，只是不停地跟玲玲媽說：「你有好成績，我才會愛你，沒有任何一個父母喜歡讀書差的孩子！」而這個信念深深地影響着孩子，讓玲玲媽總覺得無論自己如何努力，總是不夠好，現在這個想法自然地投射到自己女兒身上，致使玲玲媽常常感到焦慮不安。



我相信玲玲媽的父母本質上都是為了孩子好，將來生活得更舒適，可是這個想法亦讓玲玲媽變得自卑無力，不相信自己，致使親子間的關係變得更為糾結，讓成年後的自己不斷追求幻想中的完美，卻墮入情緒的深淵而不自知。



要幫助玲玲媽，必先讓她懂得愛自己，亦相信自己已經是一個「夠好的媽媽」，當內心變得充實時，她才會有力地去愛自己的孩子，這樣孩子才能把父母的重擔放下，活出自己的人生。

