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【母親節獻禮】NYSSA推全新母親節系列手鏈　設個人化雕刻服務及免運費

休閒消費 13:09 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

NYSSA 推出全新母親節系列列。(圖片由NYSSA提供)

為慶祝母親節，NYSSA 精心推出全新Ava Bracelets，簡約的設計象徵著獨特和永恒，並可刻上母親或子女的英文名字，成為傳家之寶。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

手鏈由可回收的純黃金所製成，有9K或18K 可供選擇，當中綴以來自道德來源的「紅石榴石 」– 代表著愛、善良和關懷的寶石。而且更有個人化雕刻服務，並有一個可調節的鏈子功能，以確保現在和將來都能適合配戴。

Droplet 系列

靈感來自大自然永恒之美， Droplet 系列中的設計綴以無衝突鑽石。每件飾物均人手製作，由可回收的9K 或18K 的黃色、白金或玫瑰金所製成，並配備簡稱金伯利進程所認證的無衝突鑽石(清晰度為SI1)。

Ginkgo 系列

從世界上最古老的活樹之一銀杏葉子中汲取力量和靈感，而系列共有四種款式，每件飾物均人手製作，由可回收的9K 或18K 的黃色、白金或玫瑰金所製成，並配備簡稱金伯利進程所認證的無衝突鑽石(清晰度為SI1)。

訂購詳情:

日期: 可於5月3日香港時間下午3點前訂購任何NYSSA 產品（只限有售產品）。

運費:香港地區運費全免。

網上商店:按此

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責任編輯：張懿慧

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