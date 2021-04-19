【Chill Club】姜濤連奪兩大個人獎項　姜B：香港歌手一定可再成亞洲第一

▲ 姜濤連奪兩大個人獎項，台上感言被讚大方得體。

ViuTV主辦的第一屆《Chill Club 推介榜年度推介20/21》於昨晚（4月18日）完成，人氣偶像姜濤所屬的組合MIRROR狂掃8大獎項，姜濤亦憑個人名義獲得兩個大獎，在獲年度男歌手銀獎時，姜濤於台上的感言更獲觀眾及樂迷盛讚。

由ViuTV節目《全民造星》捧出的MIRROR成員在《Chill Club 推介榜年度推介20/21》成為大贏家，當中包括獲年度組合金獎、年度男歌手銀獎姜濤、年度男歌手銅獎陳卓賢（Ian）、年度新人獎阿Jer（柳應廷），以及四首金曲獎，得獎歌曲包括MIRROR《IGNITED》、姜濤《愛情簽證申請》、Jer《迴光物語》以及江𤒹生（AK）與Ian合唱版的《蝸牛》。

▲ MIRROR於昨晚狂掃8獎。（越玲瓏攝）

人氣爆燈的姜濤於頒獎禮個人攬兩大獎項，其中當主持Thor（駱振偉）宣布姜濤獲得年度歌手銀獎，姜濤慢慢行到台上，Thor問姜B能否獲得一個擁抱，姜濤張開雙手大方送抱，Thor即笑謂：「Yeah，人生解鎖！」

▲ 姜濤狂年度男歌手銀獎。（越玲瓏攝）

姜濤感謝「姜糖」

在今年初於叱咤被宣布獲頒「我最喜愛的男歌手」獎項時，台下的姜濤表現驚訝，更露出「O嘴」表情。

昨晚姜濤一上台即表示：「我今次唔會O嘴架喇。」除例牌多謝公司ViuTV和節目《Chill Club》外，姜濤點名感謝陪伴他出道到分的Fans「姜糖」：「因為我由出道到而家行嘅每一步都離不開我Fans嘅幫助。」

▲ （越玲瓏攝）

姜濤有大將之風

最後姜濤表示：「最緊要多謝所有香港人，我既然攞得呢個獎我就唔講返之前啲嘢喇，我哋呢班後生仔、香港歌手，一定可以再次變成亞洲第一。」

台下掌聲如雷，而姜濤的得獎感言，更在網上瘋傳，被力讚他得體、有禮、大方，牽動對廣東歌不離不棄的歌手與樂迷，更顯大將之風。

事後姜濤在社交網站發放得獎片段，並留言謂：「Thanks everyone❤amazing night❤香港樂壇加油！」

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