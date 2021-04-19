【商場優惠】領展本周四起送出1400萬元餐飲現金券　可於旗下商場中式酒樓使用

▲ 領展將向消費者送出總值逾1,400萬元餐飲現金券。

領展今日（19日）宣布，推出「喜筷」餐飲推廣活動，向消費者送出總值逾1,400萬元餐飲現金券，鼓勵市民光顧領展旗下59個商場的66家中式酒樓，支持商戶重振業務。

有關現金券將分階段送出。首階段推廣由4月22日開始，顧客只需於21個指定商場內消費滿指定金額，即可免費領取價值100元或500元餐飲現金券，於21家中式酒樓使用，包括堂食及外賣。前者消費滿100元可換領；後者於周六及周日消費滿500元可領取。

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領展亦會免費送出500份4人晚市套餐，可於20間中式酒樓享用。市民只需登記成為領展會員，並於4月20日下午6時至4月23日下午3時於網上作簡易登記，以及分享心目中的「喜筷」圖像，當中500幅最貼題圖片的登記顧客，即有機會獲得4人套餐餐券，於4月29日晚上到所選食肆免費享用4人同行滋味套餐。

指定商場包括：

港島區：興東商場、愛東商場、小西灣廣場、耀東商場

九龍區：彩雲商場、海富商場、啟田商場、樂富廣場、秀茂坪商場、順安商場、德田廣場、黃大仙中心、慈雲山中心

新界區：長發廣場、彩明商場、彩園廣場、富亨商場、富東廣場、良景廣場、T Town、禾輋廣場

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責任編輯：陳子謙