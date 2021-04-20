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【育兒錦囊】憂慮子女上網課常看電腦近視加深　中大崇基校友分享疫下爸媽錦囊

育兒經 11:30 2021/04/20

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中大崇基學院校友會將於4月27日（星期二）舉行網上CC Talk，主題為「疫下爸媽錦囊」。

本港疫情反反覆覆，在家抗疫成常態。在抗疫這場持久戰中，父母或會遇上各種疑難，憂慮子女因常看電腦屏幕而近視加深、為一日三餐「煮乜餸」而煩惱，或為安排子女在家娛樂而愁煩。

為了給予父母支援，中大崇基學院校友會將於4月27日（星期二）舉行網上CC Talk，主題為：「疫下爸媽錦囊」，邀得3位校友分別從護眼、營養和在家教育的角度分享小貼士，並互相交流育兒心得。

屆時眼科醫生秦學瑩將分享「網課必備護眼攻略」、註册營養師詹佩鳳則分享如何「在家食得有『營』」、Blogger林可兒將分享如何在家中進行創意學習，有興趣的崇基校友可【按此】報名參與。

活動詳情如下：

日期：2021年4月27日（星期二）
時間：晚上8時至9時30分
形式：Zoom 直播 (另提供少量現場名額；地點為：中大崇基學院行政樓校友室)

嘉賓及講題：眼科醫生 秦學瑩校友 (1995/醫學) — 「網課必備護眼攻略」
　　　　　　註册營養師 詹佩鳳校友 (2001/食品及營養科學) — 「在家食得有『營』」
　　　　　　Blogger「下午茶媽媽」林可兒校友 (2006/信息工程) — 「創意學習在家中」

主持：親子調解專家 梁淑瑜校友 (2006/社工)
語言：廣東話
備註：Zoom 連結將於活動前一日以電郵發送
查詢：3943 6449 / cccaa@cuhk.edu.hk

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責任編輯：王明芳

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