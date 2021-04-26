【小學試題】小六中文搶分練習題答案　 成語填充「指桑罵槐」是甚麽意思？

▲ 小六中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小六中文練習參考答案︰

一.

二.

1. 借喻、擬人

2. 排比、頂真

3. 借喻、誇張

三.

1. 由於 歐洲 遭受風雪吹襲，因此許多來往當地的航班都取消了。

2. 我們要飲水思源，不要被成功蒙蔽自己的眼睛及心智。

四.

1. 因為「我」愛「淩空」的感覺。

2. B

3. 倒在地上，頭破血流，失去知覺

4. 倔強/固執

5. C

五.

i) 破釜沉舟

ii) 異口同聲

iii) 日積月累

iv) 一聲不響

v) 指桑罵槐

vi) 日新月異

1. 指桑駡槐

2. 日積月累

3. 破釜沉舟

答案由「進研教育」提供。

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