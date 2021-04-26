【小學試題】小六中文搶分練習題答案 成語填充「指桑罵槐」是甚麽意思？
中小學 00:00 2021/04/26
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小六中文練習參考答案︰
一.
二.
1. 借喻、擬人
2. 排比、頂真
3. 借喻、誇張
三.
1. 由於歐洲遭受風雪吹襲，因此許多來往當地的航班都取消了。
2. 我們要飲水思源，不要被成功蒙蔽自己的眼睛及心智。
四.
1. 因為「我」愛「淩空」的感覺。
2. B
3. 倒在地上，頭破血流，失去知覺
4. 倔強/固執
5. C
五.
i) 破釜沉舟
ii) 異口同聲
iii) 日積月累
iv) 一聲不響
v) 指桑罵槐
vi) 日新月異
1. 指桑駡槐
2. 日積月累
3. 破釜沉舟
答案由「進研教育」提供。
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