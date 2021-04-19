【媽媽最痛】葉凱茵懷孕9月患妊娠毒血流產壓力爆煲　10歲兒鼓勵走出陰霾︰你還有我

▲ 葉凱茵在TVB節目《日日媽媽聲》中，分享其患上妊娠毒血症流產的不幸經歷。

妊娠毒血症能將孕媽媽的希望變成絕望。在TVB節目《日日媽媽聲》最新一集中，葉凱茵談及當年懷孕9個月時，突患上妊娠毒血症而不幸流產，身體隨即出現很多後遺症，加上接連面對親友死亡及媽媽大病，終令她情緒爆煲患上甲狀腺亢進，幸得丈夫和兒子的鼓勵，數年後終能走出陰霾。

由余安安、羅敏莊和陳凱琳三位星級媽媽做主持的《日日媽媽聲》，最新一集討論懷孕話題，後段播出現年43歲、有TVB秘書王之稱的葉凱茵講述患上妊娠毒血症經歷。2016年年初懷孕9個月時，在距離細仔的預產期2至3星期前的一天，在短短半小時內，葉凱茵由希望突變成絕望。

出事前一晚，我還感受到BB的心跳。翌日一起床就感到不太舒服，大約半小時後，我就感覺到下體開始流血，老公在15分鐘內駕車送我去醫院，醫生幫我檢查後臉色一沉，原來BB沒有心跳了。

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怕留下陰影 未見BB最後一面

她憶述當時自己思緒混亂，沒想過不幸事件會發生在自己身上。之後醫生為她注射催生針，誕下死胎。

護士問我想不想見BB最後一面，當時我拒絕了這個要求……我不知道應該怎樣做，但是那一刻我拒絕了，因為我好驚那一刻的畫面會永遠留在我心裡。

▲ 丈夫及兒子是她的最強後盾。（影片截圖）

妊娠毒血症除了奪走BB的生命，也令葉凱茵差點失去性命，身體出現了很多後遺症，包括高血壓、右眼出現閃光、驚恐症，連情緒都出現很大問題，但她仍在親友面前裝作堅強，免得他們擔心，其實內心的陰影揮之不去。

我經過幫我接生的醫院時會好驚；電視播放有關流產的節目，我會避開不想看到，我知道自己的傷口原來還未康復。

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父離世母患重病加大壓力

不幸的消息在數年間接連打擊葉凱茵，2013年及2014年父親與姨母相繼離世；2015年到媽媽患了一場大病，幸最後大步檻過。至2016年就輪到她遇上不幸，終令她的情緒爆煲，約1年半至2年前，她患上甲狀腺亢進症，需入院治療、用藥長達1年半。

甲狀腺亢進是自體免疫性疾病，壓力和情緒是致病原因之一，症狀有心跳加速、心律不整、手震、手腳肌肉乏力、失眠、氣喘、易怒、頭暈及頸部腫脹等。葉凱茵備受以上症狀困擾，唱歌行路易氣喘，亦因頸部極為腫脹影響拍劇。

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兒子赴紐西蘭讀書 父母掛念

幸好一路上她獲得丈夫和現年10歲的兒子Orson的支持和陪伴，終助她克服了陰影。曾揚言不會再生育的她，最近改變了想法。「因為兒子已去紐西蘭讀書一年，我們分隔兩地，我很掛念他。」不過醫生指出，她懷孕將很大機會再患這個病，加上年紀不輕，她不敢再冒險。

而身處紐西蘭的Orson更隔空安慰媽媽，自己在紐西蘭生活得開心，更為媽媽打氣，令葉凱茵當場感動落淚，Orson說︰

媽媽不用不開心，弟弟沒有了，我不開心、爸爸也不開心，但你不用擔心，你還有我！我在這裡鼓勵你，你就不用不開心，給自己正能量，我愛你。

更多有關葉凱茵患妊娠毒血流產的經歷，即睇【下一頁】專訪。

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責任編輯︰林綺玲