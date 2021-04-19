【鯁喉急救】8個月大男嬰食蘋果鯁喉窒息　爸爸聞兒子離世倒地痛哭

▲ 內地一名8個月大男嬰食蘋果後鯁喉，最終搶救無效過身。

幼兒氣管狹小，進食固體食物時尤其要小心。內地一名8個月大男嬰，近日因被家長餵食蘋果後，出現鯁喉事故急需送院，最終搶救無效不幸過身。男嬰家人得悉噩耗後悲痛不已，有目擊者指，男嬰的爸爸更傷心得倒在地上，痛哭流涕。

據內地媒體報道，河南周口市逍遙鎮有一名8個月大男嬰，本月12日吃蘋果後鯁住喉嚨，父母急忙帶孩子到逍遙鎮中心衛生醫院求醫，惟目擊者張女士稱，孩子送院時已奄奄一息，四肢似已失去知覺。

多名醫護即場搶救，惟嬰兒最終仍不幸離世。從現場影片可見，男嬰的家人情緒低落，或掩面痛哭。而張女士就表示，男嬰的父親更傷心得痛哭流涕，在地上打滾。

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有急症科醫生指出，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，旁人除了報警，可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。不過，醫生忠告千萬不要將手指伸入傷者喉嚨，試圖把食物挖出，因為這樣做可能把食物愈推愈入。

點擊睇12大鯁喉高危食物：

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同場加映：香港紅十字會示範嬰兒急救

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責任編輯：羅嘉欣