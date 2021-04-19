【名牌港女】大學生買Chanel瘋狂網購碌爆卡　月欠$2萬再碌父母信用卡嫌男友窮

▲ 一名本地大學生為買Chanel及網購碌爆卡，更再用父母信用卡，每月拖卡數。

月光族先洗未來錢是多少人寫照？一名港女大學生未踏足社會有穩定收入，已經狂買名牌及網購，碌爆卡月欠$2萬，更再碌父母信用卡，其男友被嫌窮在網絡大呻，不少網民勸他要跟女友傾談問題的嚴重性，否則日後他們沒有未來。

受同學影響愛名牌變購物狂

一名港男近日在網上討論區「Dcard」，以「女朋友大洗到痴線」為題發帖，他指出現時是大學生的女朋友近期「上莊」擔任學會幹事後，似是受到「莊員」同學影響，開始愛上名牌，價值觀受到影響。女友起初不太嚴重，最多是網購，現時她的問題是未有好好理財，更用到父母的金錢。

懷疑女朋友係購物狂嘅程度已經進入咗病態嘅階段，我女朋友每個月都差人2萬幾蚊卡數……咩都買名牌子，最近仲課金買咗個Chanel銀包……佢碌完自己張卡，再碌爹哋媽咪張卡。

買Chanel銀包兼韓國網購

他又指女友除了買Chanel銀包，更經常到韓國網網購，消費屬於高價，每次買2至3千元，而一個月買至少2次，以平均每次2千5百元計，即月花5千元在網購上。

雖然男友未提及女友是否有兼職等收入，但她忙處理學會事務，加上應付學業，估計即使有兼職，工作時數有限收入不多。男友發現女友的問題，加以勸阻，卻反被罵︰

我都有同佢講過，覺唔覺得自己越嚟越大洗，佢竟然話返我轉頭，話我窮……少少錢都唔肯洗，咪我自己買囉。

沒錢找卡數每月累積債務

女友的責備令他感難堪，「講到我好似從來冇送過嘢俾佢咁」。他指女友近期沒錢找卡數，每個月不停碌上去，債務累積起來，兩人拍拖出街食飯睇戲大部分都是男方支付，女友請不到他食飯。男友「無眼睇」地表示︰

佢每個月都係咁碌落去，真係唔使旨意有錢……依家同佢冷戰緊。

網民分享理財觀

有網民提供意見給樓主，認為兩人的價值觀不同，宜及早勸阻她，否則沒有將來。另有網民分享自己的理財方法，例如擔心自己先洗未來錢，就刻意不申請信用卡，有需要才問父母。有關留言見下圖︰

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專家分享教導兒童理財5大貼士

正確的理財觀宜從小培養，早前投資者教育中心總經理李博衛接受TOPick訪問，向家長分享如何教孩子理財，家長不妨參考︰

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責任編輯︰王明芳