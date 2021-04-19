【另結新歡】26歲癌末孕妻延遲治療捨命產子　丈夫疑不足1年再婚︰孩子需要媽媽

▲ 26歲癌末孕妻延遲治療產子，卻不幸在產後5個月離世，其丈夫疑不足1年再婚。

媽媽為了孩子，即使押上性命也在所不惜。內地一名26歲孕婦懷孕5個月時，發現患上癌症末期，決定延遲治療先保住胎兒，並在懷胎7月後剖腹誕子，結果不幸在產後5個月離世。情深的丈夫在她患病期間一直悉心照顧，其後獨力撫養兒子，但近日有指他在妻子去世不足一年再婚，更把兒子過繼給親戚，引來網民狠批。

堅持生下兒子陪丈夫

醫療紀錄片《人間世》其中一集「愛」，講述上海26歲孕婦張麗君的生命故事，她與27歲丈夫韓詩俊結婚後順利懷孕，卻不幸在懷胎5個月時，發現患上末期胰臟癌。原本醫生建議張麗君放棄胎兒，才能接受或可保命的手術，但她決定盡力支撐身體，保住胎兒。她坦言，不希望27歲的丈夫孤身過一輩子︰

將來他老了，也要有人陪。

▲ 張麗君決定盡力支撐身體，保住胎兒。（影片截圖）

張麗君在懷胎7月時剖腹誕下早產兒，取名「小籠包」。可是她在產後6日，被確診為惡性程度更高的癌症——印戒細胞癌，醫生表示「做手術已經沒有意義了」，做化療也只是盡量延長她的生命。

面對生命步向盡頭，張麗君決定回家中做好媽媽，在剩餘的日子多陪兒子，陪得一天算一天。她不想留在醫院滿身插喉，痛苦地死去。而且她為兒子錄下大量媽媽心聲及18年的生日祝福，希望媽媽能永留兒子心中。

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網傳不足一年再婚 兒過繼堂姐

韓詩俊對張麗君一往情深，在妻子患病以來不離不棄照顧她，二人的愛情故事感動了不少人。不過，近日內地微博瘋傳，在張麗君離世後不足一年，其丈夫已再婚了，還把兒子過繼給堂姐，網民留言直斥韓詩俊負心及自私。

據《澎湃新聞》報道，當地傳媒聯絡到韓詩俊的表哥李曉（化名），他為表弟澄清網上的謠言。李曉指張麗君於2016年癌逝後，韓詩俊於2019年才與現任妻子結婚，當時兒子4歲，他還帶著兒子與新婚妻子拍攝婚紗照。單親爸爸有感︰

孩子太小了，總得有個媽媽，有人照顧。

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現在一家三口一起生活，並非網上所說兒子已過繼給他堂姐，因為韓詩俊根本沒有堂姐。



丈夫澄清抱幼子拍新婚照

李曉稱表弟對亡妻感情很深，但孩子還小也需要媽媽照顧。而且張麗君的父母亦經常到他家照顧外孫，韓詩俊的現任妻子對孩子亦很好，一家人感情融洽。韓詩俊向朋友發文澄清，李曉提供截圖，可見韓詩俊寫道，「近日有關本人及家人在抖音、微博、豆瓣等網絡平台的謠言純屬子虛烏有，無一字真實」，他透露已委託律師訴諸法院。

▲ 韓詩俊向朋友發文澄清，其中一張照片可見他帶兒子拍新婚照。（網上圖片）

韓詩俊指出，「這種拿故去之人故去之事來消費大眾，賺取流量的事情實在愚蠢而毫無人性」。他附上三張圖片，其中一張正是他再婚時，現任妻子抱著他跟張麗君的兒子，與他一起拍婚紗照。

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責任編輯：王明芳