【Chill Club】林家謙成大贏家增添壓力　林二汶感激ViuTV：讓大眾接觸不同的音樂

▲ 林家謙跟林二汶於ViuTV頒獎禮奪下不少獎頊。

ViuTV昨晚舉行首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，當中新一代創作歌手林家謙奪得「年度男歌手」金奬外，他更連掃「年度編曲」、「年度作曲人」、「年度十大歌曲」及「年度之歌」等6個獎，成為頒獎禮的大贏家。

對於成為大贏家，林家謙接受TOPick訪問笑言很怕這些稱號，他直言心情頗為矛盾，擔心拿獎後帶來壓力，不知如何去享受這份喜悅，他說：「希望大家不要在focus在『大贏家』稱號上，focus在我音樂上。」

對於獲網民投票支持，以21165票成為年度男歌手，林家謙指從來不愛拉票，覺得大家喜歡投票便投，他說：「都有好多人『插』我架，凡事有好亦有壞，我個人比較犯賤，少少不好的事情也會放大去思考，不知這獎會否加添壓力，希望不會啦。」

由創作人變身為歌手，林家謙謂已經轉型三年，故沒有甚麼壓力，反而獲取的成績令他添壓力，「因為起初沒想太遠，沒有簽公司或甚麼鴻圖大計，一手一腳創作歌曲兼自己『行台』，現在的成績超出預期，都不知道如何面對，明天再想。」

▲ 林家謙成為大贏家。

奪下「年度女歌手獎」金獎的林二汶表示很感激ViuTV，讓觀眾透過電視媒體接觸不同的音樂，是一件好事。「外界可能覺得透過電視觀看電影或綜藝節目，其實不是呢，音樂也是很重要的內容。」

另外林二汶很欣賞Serrini，替對方奪得「年度女歌手獎」銀獎感開心，此外她亦戥林家謙開心，「之前我們有一些合作，他的音樂很好，是一個真誠的人。」

▲ 女歌手金銀銅獎分別為林二汶、serrini 及李幸倪。(越玲瓏攝)

林二汶今年先後於叱吒樂壇頒獎禮及ViuTV頒獎禮也奪下女歌手獎，兩個獎項均是由網民投票選出，她謂會保持冷靜的心情，繼續努力創作音樂。

至於李幸倪謂頒獎禮氣氛很好，奪得兩個獎的她感開心，因為今次獎項是百分百由網民選出，是感動的一件事情，說到近況，她表示正錄製新歌，大約5月份會推出。

記者：梁樂欣