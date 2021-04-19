【團結一心】全班同學運動會放棄名次助圓夢　失明女生在吶喊聲下衝線全場歡呼

▲ 全班同學運動會放棄名次助圓夢，失明女生在吶喊聲下衝線全場歡呼。

運動會是學生時期最青春最刺激的回憶！台灣一間中學早前舉行運動會，在一場接力賽中，全班同學放棄名次，幫助一名失明女生在領跑員及全場吶喊聲的帶領下，完成人生首個班際接力賽。失明女生感謝老師與同學助圓夢，「這是我人生中最美好的回憶。」

助失明學生參加運動會

綜合台灣媒體報道，台灣一名高中二年級學生柯妤蓁患有先天性雙眼視神經萎縮，雙眼完全失明。體育老師在運動會前夕與班上的同學討論，詢問是否願意與妤蓁同完成班際接力賽，全班同學幾乎一致同意儘管無法獲得名次，仍與妤蓁一同完成比賽，而妤蓁亦接受老師的挑戰。在比賽前數星期，在老師的幫助下，妤蓁與領跑員加緊訓練，望增加小腿的肌肉量。

全班同學盡力打開距離 全場吶喊

妤蓁爸爸在Facebook專頁「爆廢1公社」發帖及分享片段，她指女兒從小患雙眼視神經萎縮導致雙眼失明，全身張力低，從小努力做物理治療才能站立走動。而班際接力賽一共有15棒，妤蓁被安排在最後一棒，前面14棒選手盡力與其他隊伍拉開距離，為妤蓁爭取時間。從片段可見，當妤蓁接棒時，全場師生為她吶喊歡呼。

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創造美好回憶

最後，在領跑員的帶領下，妤蓁順利衝線，在衝線一刻全場師生再次為她吶喊鼓勵，畫面非常感動。妤蓁爸爸表示，

速度比我想像還快，不過當然也還有很大的進步空間。最感動的是在青春期競爭意識最強時候，同學們在體育老師溝通下，願意做這樣的努力。

他又感謝老師與同學們為女兒創造美好回憶，

你們做了一半高中生做不到的決定！真不是素養，那甚麼才是素養呢？

妤蓁接受媒體訪問時表示，揚言來年的運動會與同學們創下更好的成績，又開心地說: 「這是我人生中最美好的回憶。」

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責任編輯：王明芳