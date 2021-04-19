【禁蒙面法】首兩名被捕人士今受審　兩男女涉藍田非法集結

▲ 男被告吳隆平（持傘者）。（經濟日報記者攝）

《禁蒙面法》前年10月5日生效後，當晚藍田啟田商場外行人過路處一帶有人堵路，1男1女被控參與非法集結及違反《禁蒙面法》。案件今（19日）於觀塘裁判法院開審，警長供稱當晚他乘坐警車前往啟田道途中，看見兩名男子跑向啟田商場方向，其後傳來有人叫「有狗呀！快啲走呀！」。警長指他在啟田道下車後，該兩男逃跑及後其中1人跌倒，他遂上前制服對方。聆訊今午續審。

涉案被告吳隆平（19歲）及蔡玉雲（39歲），否認參與非法集結罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪；為首兩名被起訴違反《禁止蒙面規例》被告。

控罪指，兩人於2019年10月4日和5日在藍田啟田商場外啟田道一帶，連同其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為；以及於同年10月5日身處非法集結時，無合理辯解下使用可能阻止識辨身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。

警長舒展鵬今供稱，他案發時駐守東九龍衝鋒隊第3隊及任職署理警署警長，於2019年10月5日凌晨約1時半，該隊接報藍田啟田道啟田商場外的行人過路處有人堵路，他與隊員乘坐警車前往，途中他在啟田道行人路上看見兩名男子。

舒供稱，兩男分別身穿白衣及灰衣，兩人原本正朝向鯉魚門道交界行走，惟其後兩人轉身及跑向上述行人過路處。舒指及後聽見不止一次，有兩把聲叫到「有狗呀！快啲走呀！」。

舒續供稱，警車到達近行人過路處時，因道路被人用膠欄及雜物堵塞，約50人在附近聚集，大多數人身穿黑衣，黑衣群眾看見警車後四散。舒指自己在啟田道下車後，上述兩男正沿行人路跑，他打算上前截查，兩男看見他後轉身及朝相反方向跑。

舒供稱，其中該名灰衣男子跑了2至3步後跌倒地上，他上前按著男子在地上，及後兩名警員到來協助及鎖上手扣。舒指，灰衣男子當時戴藍色口罩，穿黑色短褲及黑色鞋，揹1個灰黑色背囊，他及後扶起該男子，另一名白衣男子則跑走了。

聆訊今午續審。

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記者：王仁昌