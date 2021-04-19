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【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民

保健美顏 14:30 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民，被指似韓星防彈少年團V。

高超的化妝技術堪比整容！南韓一個YouTube頻道日前邀請4名男生，即席示範韓星仿妝並與女生聯誼，其中一名男YouTuber由「路人」易容成「偶像」的神級化妝技術震驚節目組及網民，有網民戲稱該男YouTuber的化妝「是幾乎從無到有的創造」，亦有人問：「是否開了修圖軟體特效？」

Jellychi每次都像換了一個人。

YouTuber jellychi接受「잼스터」頻道邀請與女生聯誼。片中，4名男生及2名女生均以素顏現身。素顏的jellychi外貌略為普通，沒被2名女生選中，但他表示化妝後絕對會不一樣。

素顏時外貌普通。

6人先後化妝。Jellychi化妝時先戴有色隱形眼鏡，然後畫眉毛。畫眉毛的當下，旁邊的女生便馬上驚嘆，與素顏時的他變化很大，並估計他在畫韓星防彈少年團V的仿妝。

我眉毛比較淡，屬於無中生有。

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畫完整個臉部妝容後，旁邊的女生再度震驚，反問：「你哪位？」

完妝後的Jellychi變化極大，暗黃的膚色變得白晢、眉毛變得利落、眼睛有神、嘴唇由暗紫色變得有血氣。

完妝後的Jellychi變化極大。

之後Jellychi再自行用直髮夾捲髮，捲出韓星同款髮型，令所有人讚嘆：「真的好帥」。

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旁邊的女生也表示：

化妝時就感覺到，變化真的很大，每次都像換了一個人。

Jellychi每次都像換了一個人。

雖然節目最後環節，Jellychi依然沒被兩名女生選中，但其「整容級」的化妝技巧讓網民嘆為觀止，紛紛指他化妝後簡直變了個人，又似韓星防彈少年團的V、EXO伯賢、金在中等等。

Jellychi畫防彈少年團V的仿妝畫得很成功。

被指似防彈少年團V：

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Jellychi在個人頻道分享「易容」過程：

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責任編輯：羅嘉欣

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