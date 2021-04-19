【新冠肺炎】今日新增12宗確診輸入個案佔11宗　愛暉樓第2座8樓84歲老翁染疫

▲ 友愛邨愛暉樓二座再有居民確診，8樓全層住戶今早獲撤離。（曾秋文攝）

本港今日(19日)新增12宗新冠肺炎確診個案，11宗涉及輸入個案，1宗為本地感染，未有新增源頭不明個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

衞生防護中心表示，今日一宗本地個案（個案編號：11696），涉及一名84歲老翁，一直未有病徵，居屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓，為早前第11645宗確診患者的同一樓層的相鄰單位。

中心正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。由於調查不能排除個案與同層環境污染有關，衞生署會向友愛邨愛暉樓第2座所有8樓的單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，安排入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

另外，昨日確診檢出有N501Y變種病毒的31歲女子，中心調查指患者於中環雲咸街60號中央廣場一所診所任診所職員。中心已安排與該確診個案有密切接觸的診所職員和病人到檢疫中心進行檢疫。

該大廈已於昨日被政府納入強制檢測公告，任何在3月29日至4月18日期間曾身處該廣場的人士，須於明日日或之前接受檢測。中心特別呼籲曾到該診所的人士，須盡快按刊憲的強制檢測公告於指定限期接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

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責任編輯：陳正怡