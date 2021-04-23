華永會推動「生命教育」 連繫各界燃亮愛與生命

青少年是社會未來的棟樑，為幫助他們建立積極正面的價值觀及人生態度，華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）30多年來致力推廣不同的「生命教育」項目，透過資助非牟利機構，促進彼此的互動合作，助大眾特別是青少年探索和認識生命的意義，並學會尊重與珍惜生命的價值。

華永會自1991年起推出「年度慈善捐款計劃」，以「生命教育」、「社區建設」、「工程及購置」作主題，資助及推動超過3,300個慈善項目，累計受惠人次數以百萬計，捐款逾10億港元。華永會亦協助本地非牟利團體合辦生命教育項目，包括保良局華永會「生命號」與您邁向幸福路計劃、香港聖公會福利協會愛‧連繫生命教育推廣計劃，以及香港教育大學「終‧生‧大事」生命教育項目等。

助人自助 以生命影響生命

傳統的教育以教導為中心，並採用傳遞知識的授課模式，往往讓學生難於掌握生命教育的重點。有見及此，華永會與保良局合辦「生命號」與您邁向幸福路計劃，透過翻轉學習（Flipped Learning）的活動模式，以「學生為中心」，將課室的集體學習空間轉變成一個動態、互動的「生命號」學習情境。

該計劃除了走訪全港各區推廣生命教育外，更於不同學校舉辦互動式攤位活動，以趣味性和啓發性的遊戲，讓參加者認識生命的價值。有份參與計劃的義工黃耀霆表示，義工職責雖然是向大眾推廣生命教育，但過程中亦從對方的人生故事中獲得啓發，並反思生命的意義，成功實踐以生命影響生命。

同樣在計劃中擔任義工的梁詩婷亦深表認同，她說：「在華永會的幫助下令我們有更多反思，既認識到生命的價值，亦多了留意及觀察身邊的事物、接觸更多的社區人士。我很感謝華永會給我們這個體驗，期間我更見到華永會除了投放資金外，亦投放很多人力及物力資源，以支持『生命號』的工作。」

▲ 黃耀霆（左）和梁詩婷直言得到華永會的資助，令他們在推廣生命教育的同時，感受助人自助的喜悅。

推己及人 同思生命價值

至於由香港聖公會福利協會與華永會合辦的愛‧連繫生命教育推廣計劃，則以「連繫他人」為主題，期望透過建立「人與自己」、「人與他人」及「人與環境」的連繫，藉此協助青少年編織安全網，建立正向的人生觀，提升抗逆力，擁抱生命中的各樣挑戰。

「這個計劃令參與的中一同學有機會接觸家長、朋友以及鄰近街坊，加強與社區的聯繫。」計劃參加者姚鏡軒解釋，面對嚴峻的疫情，該計劃除讓他與同學有機會向平日照顧他們的親朋、街坊送上關懷外；過程中更培育了一班新生主動關心別人，而他亦從中加強與人溝通的技巧。

「我很感謝華永會全資贊助這個項目，它不只令很多人得到關懷和祝福，更令我們從關心他人中獲得滿足，以及被關心的喜悅感。」姚鏡軒補充指，假如計劃缺乏華永會的贊助，相信自己與其他同學鮮有機會接觸這麼多素未謀面的人，亦難向他們致謝。

▲ 姚鏡軒感謝華永會讓他們可以連繫社區，主動關心他人。

躬身實踐 活出非凡人生

事實上，華永會多年來積極透過與不同的機構協作，除期望青少年能夠認識生命、愛護生命，與他人一起頌揚生命外，最終目標乃希望他們能夠活出「善亮人生」。

「過去我們訪問曾參與「終•生•大事」生命教育項目的青少年，他們都十分認同生命教育對其非常重要，並有助他們了解生命的寶貴，提升自我肯定，這些意見都給我深刻的印象。」香港教育大學「終‧生‧大事」生命教育項目總監李子建教授透露，該項目乃由香港教育大學宗教教育與心靈教育中心與華永會合辦，旨助青少年建立正面的人生觀與積極的人生態度。

「其實華永會一直很支持大學和生命教育，除了一直在資源上支持教大開展生命教育項目外，亦不時提供意見，並協助聯繫不同的單位進行宣傳。」教育的道路永無止境，生命教育亦然。李教授期望，未來能繼續在華永會的支持及鼓勵下，連繫不同的持份者，並喚起各界對生命教育的關注，令更多年輕人從新認識生命，活出善亮人生。

▲ 李子建教授（右）期望，未來能繼續在華永會的支持及鼓勵下，連結不同的持份者，助更多年輕人從新認識生命，活出善亮人生。

想了解更多華永會的理念和工作？立即瀏覽該會網站：華永會「善亮人生」www.bmcpc-shine.org.hk，及華永會「永懷人生」www.bmcpc.org.hk。

（特約）