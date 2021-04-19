【大灣區創業培訓】逾20名港青年到深圳實習爭1百萬創業基金　25歲青年冀學成後可開咖啡店

▲ 疫情下首次有機構安排青年人到內地實習。（冼偉倫攝）

香港專業進修學校（港專）與華潤集團旗下的太平洋咖啡（Pacific Coffee)，共同舉辦大灣區創業培訓計劃。該計劃讓近30位學員學習基本創業知識，當中24人於今日（19日）出發到深圳實習7星期。

計劃共有近800人報名，經過面試遴選出30名18至35歲、有意於大灣區創業的人，他們先於香港學習創業知識、了解內地營商環境及商業法例等，過程中以最多3人一小組的形式撰寫創業計劃。經過6個月的培訓，當中24人，共8組再於今年4月中至6月初到深圳Pacific Coffee(太平洋咖啡)分店實習，期間會獲1.9萬港元津貼。

主辦機構最後會挑選兩個團隊，給予1百萬人民幣創業資金，讓他們在大灣區按開店及經營不少於兩年。

▲ 趙先生期望之後可運用相關經驗開咖啡店。（冼偉倫攝）

其中一名參加者，25歲的趙先生本來想在港開設咖啡店，最後不成事，機緣巧合下報名參加今次計劃，希望吸取經驗，並了解更多關於營運咖啡店的知識。趙生說，本港雖有不少協助年青人創業的計劃，但多數都與創科行業有關，較少涉及餐飲運作，他說大學時主修市場學，形容可體驗咖啡店實際運作是「好事」，對回內地實習感興奮，期望之後可運用相關經驗開咖啡店。

30歲的黃先生是自由工作者，因想學習創業以報名參加計劃，他說原本只是抱着「試吓」的心態，但在過程中能從企業家的經驗中學習，並有實踐的機會，令他獲益良多。

▲ 李浩然（中）期望透過計劃幫助年輕人追尋夢想。（冼偉倫攝）

港專學院校長陳卓禧指，今次為疫情下首次有機構安排青年人到內地實習，與內地有關單位研究後，可安排學員統一通關、統一隔離，並以點對點方式接載學員到深圳，他們需事先做病毒檢測。陳卓禧亦期望，能藉此建立一個具參考性的榜樣，以供其他有意到內地發展的團隊或年青人仿效。

華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然就期望透過計劃幫助年輕人追尋夢想，令他們明白，除了創科業，大灣區還有其他發展空間，亦為他們提供闖入大灣區創業的機會。

李浩然又相信，於大灣區工作的經驗可提升年輕人的競爭力，及擴闊眼界了解內地市場，華潤亦會致力協助獲得1百萬創業基金的隊伍，讓他們在競爭激烈的大灣區市場持續營運。

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記者：黃悅晴