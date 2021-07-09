【靚太廚房】金牌陪月教長胎不長肉健康孕養餐　杜仲首烏黑豆豬尾骨湯+香橙骨食譜

▲ 金牌陪月May姐教長胎不長肉健康孕養餐。

不少媽媽懷孕期間仍要工作，以致經常外食，導致體重飆升及營養攝取不均問題出現，到底如何食得安全又可「長胎不長肉」？ 今集靚太廚房請來祖祖媽月子服務的Jan講解孕養餐如何幫助媽媽們吃得均衡健康。

▲ 孕養餐全餐(五寶養生花茶、杜仲首烏黑豆豬尾骨湯、香橙骨、蒜蓉炒西蘭花及椰汁紅糖紫米露)。(湛斯雅攝)

資深陪月：孕養餐可提供豐富營養

懷孕期間，媽媽需增加營養的攝取量才可給胎兒一個健康環境成長。而孕養餐可增加孕婦食慾，當中的湯水既可調理媽媽身體又可助胎兒體格發展。

杜仲首烏黑豆豬尾骨湯

材料：

何首烏（10克）

牛大力（10克）

杜仲（15克）

黑豆（40克）

蜜棗（2粒）

豬尾骨一斤 （500克）

點擊大圖了解杜仲首烏黑豆豬尾骨湯做法：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

香橙骨

材料：

白醋

片糖

鮮橙（2個）

金沙排骨或一字排骨（500克）

點擊大圖了解香橙骨做法：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

孕養餐其他食譜：

蒜蓉西蘭花

▲ 蒜蓉炒西蘭花。(湛斯雅攝)

材料：

西蘭花（兩棵）

蒜蓉（適量）

薑片（兩片）

油、鹽適量

做法：

1）先將西蘭花切件。

2）可用鹽/醋/食用疏打粉加水浸半小時。

3）沖洗西蘭花，再用熱水加少少油在鑊略灼至5成熟，盛起隔水備用。

4）燒熱鑊落油，以大火兜炒西蘭花片刻。

5）灑下少許鹽調味，即可。

紅糖椰汁紫米露

▲ 椰汁紅糖紫米露。(湛斯雅攝)

材料：

黑糯米（50克）

椰汁（150克）

紅糖適量

做法：

1）先將紫米沖洗，預先浸3個鐘。

2）用水煲半小時，可間中攪拌下以免痴底。

3）再加適量紅糖再煲 （可自加水）。

4）放椰汁攪拌，即可。（椰汁可隨個人喜愛添加）

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧