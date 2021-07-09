【靚太廚房】金牌陪月教長胎不長肉健康孕養餐 杜仲首烏黑豆豬尾骨湯+香橙骨食譜
休閒消費 12:12 2021/07/09
不少媽媽懷孕期間仍要工作，以致經常外食，導致體重飆升及營養攝取不均問題出現，到底如何食得安全又可「長胎不長肉」？ 今集靚太廚房請來祖祖媽月子服務的Jan講解孕養餐如何幫助媽媽們吃得均衡健康。
資深陪月：孕養餐可提供豐富營養
懷孕期間，媽媽需增加營養的攝取量才可給胎兒一個健康環境成長。而孕養餐可增加孕婦食慾，當中的湯水既可調理媽媽身體又可助胎兒體格發展。
杜仲首烏黑豆豬尾骨湯
材料：
- 何首烏（10克）
- 牛大力（10克）
- 杜仲（15克）
- 黑豆（40克）
- 蜜棗（2粒）
- 豬尾骨一斤 （500克）
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香橙骨
材料：
- 白醋
- 片糖
- 鮮橙（2個）
- 金沙排骨或一字排骨（500克）
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孕養餐其他食譜：
蒜蓉西蘭花
材料：
- 西蘭花（兩棵）
- 蒜蓉（適量）
- 薑片（兩片）
- 油、鹽適量
做法：
1）先將西蘭花切件。
2）可用鹽/醋/食用疏打粉加水浸半小時。
3）沖洗西蘭花，再用熱水加少少油在鑊略灼至5成熟，盛起隔水備用。
4）燒熱鑊落油，以大火兜炒西蘭花片刻。
5）灑下少許鹽調味，即可。
紅糖椰汁紫米露
材料：
- 黑糯米（50克）
- 椰汁（150克）
- 紅糖適量
做法：
1）先將紫米沖洗，預先浸3個鐘。
2）用水煲半小時，可間中攪拌下以免痴底。
3）再加適量紅糖再煲 （可自加水）。
4）放椰汁攪拌，即可。（椰汁可隨個人喜愛添加）
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責任編緝：張懿慧