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Tesco Sourcing高級採購經理涉就廚具訂單收取300萬回佣　遭廉署落案起訴

社會 14:49 2021/04/19

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廉政公署落案起訴Tesco Sourcing一名前高級採購經理，涉就廚具訂單收取300萬回佣。（經濟日報資料圖片）

廉政公署落案起訴Tesco Sourcing一名前高級採購經理，涉嫌從一名廚具供應商收取非法回佣共逾300萬元，以向對方發出訂單。被告明日（20日）在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，46歲被告甄民傑案發時為跨國食品雜貨零售商Tesco Sourcing高級採購經理，負責為Tesco Sourcing母公司向供應商發出廚具訂單。

甄民傑涉於2014年4月8日至2019年12月17日期間，與兩人一同串謀，包括Tesco Sourcing一名廚具供應商高層人員，及將該供應商介紹予Tesco Sourcing的一名中間人，使被告無合法權限或合理辯解，從該2名人士接受逾300萬元，作為被告向該供應商發出購貨訂單的誘因或報酬。

被告被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，明日在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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責任編輯：陳正怡

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