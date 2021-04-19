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《濁水漂流》電影正式預告曝　吳鎮宇演露宿者爭取公義【有片】

娛樂 14:49 2021/04/19

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《濁水漂流》

由李駿碩執導及編劇，影帝吳鎮宇、謝君豪、久休復出的李麗珍，以及蔡思韵，朱栢康、寶珮如及柯煒林演出的電影《濁水漂流》，入圍2021年鹿特丹國際影展「大銀幕」競賽單元、第45屆香港國際電影節「火鳥大獎」競賽單元。

《濁水漂流》在今日（4月19日）並公布在6月3日正式上映，最新的預告片亦在今日正式公開。

在最新的預告內，由首演露宿者的吳鎮宇以一句：「深水埗是窮人住的地方。」作開端，更有包括謝君豪、李麗珍、朱栢康及寶珮如在內的露宿者遭到食環署及警察清場的場面，而蔡思韵飾演的社工則協助他們進行索償，與一班街友在法院外請願，隨後吳鎮宇更拋下一句：「政府做X錯嘢就要道歉。」沒有絲毫的妥協。

《濁水漂流》故事改編自真人真事，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者被社會忽視及邊緣化， 如何在狹縫中生存的同時為自己爭取一絲尊嚴與公義。

眾演員事前都為演出作不少準備，吳鎮宇表示：「這是一件連街友也很憤怒的真人真事，劇本上那些不開心的場面， 在拍攝當下令我愈想愈生氣，加上喝了酒，就更是火上加油，令我更入戲。」

他更指作為演員，某些題材該參與就應該要參與，不要讓港產片來來去去只得同一種電影。

撰文 : TOPick柴犬出動

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