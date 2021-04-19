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【一日農夫】林珊珊返璞歸真體驗農夫生活　拉伊健落水和西瓜+野人耕作【有片】

娛樂 15:27 2021/04/19

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拉鄭伊健和女兒西瓜與野人落水，林珊珊返璞歸真體驗香港農夫生活。

鄭伊健與經理人林珊珊及她的女兒西瓜（李澄）和野人（李怡）雖然在幕前合作機會不多，但原來平常工餘時間常相約一起活動，故此當珊珊的YouTube頻道《大家好 ALL IS WELL》與浸會大學學生合作拍片，計劃體驗做一日農夫時，馬上想到邀請鄭伊健帶著西瓜及野人一起體驗農夫生活。

初次下田的珊珊更一試愛上，計劃往後租田多多體驗鄉郊生活。

（大會提供）

伊健喜歡大自然

平日熱愛運動的伊健早有準備，知道今次要到農場體驗，就帶備新款有型的太陽帽來拍攝，不過當一展示出來即被搶空。

之前已有多次種田體驗的他說：「試過好多次同住新界嘅朋友一齊落田耕種，但珊珊佢哋應該就係第一次，所以每樣嘢佢哋都會覺得好新奇，有時會問一啲意想唔到嘅問題，初時會奇怪佢哋點解會咁問，但可能第一次真係好多嘢唔知，或者觀眾都唔一定知，今次嚟到呢度體驗農夫生活令我哋認識多咗農場嘅嘢。」

伊健續謂：「大家城市人，為咗令自己身體健康，間中去郊外郁動吓拎下鋤頭，總好過成日坐喺度。耕種嚴格來講都係一種運動，不過係最輕鬆嘅運動，我覺得一啲都唔辛苦，有時間係應該多啲到郊外參與耕種。食物對香港人嚟講好重要，但太少人參與種植，所以應該支持呢個落田概念。」

（大會提供）

珊珊雖然首次落田，但她自言已經愛上這個活動，她説：「一直好期待，其實我一直都好想試，所以由開會聽到話要做一日農夫，已經好開心好興奮，到現場勞動咗一日，就更加想租一塊田來耕種，剛才問過呢度啲朋友話真係可以租，公司同事都好支持我，希望可以好快實現。」

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身旁的西瓜也插咀説：「其實我嚟之前好擔心，唔知應唔應付到，因為自己平時有啲嬌生慣養又怕蟲又怕濕，估唔到雖然唔熟手，我又雞手鴨腳，又跌嘢又差啲將個鋤頭鋤到人，但非常之咁 enjoy。」

她續說：「不過最開心都係之後食新鮮蔬菜果陣，入口嫩滑新鮮，加埋新鮮天然嘅配料，就明白我哋平日食嘅嘢有幾人功化。」

至於身為瑜伽導師的野人也很享受今次的體驗：「今日只係俾自己60分，如果冇時間嘅限制，應該可以做得更好！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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