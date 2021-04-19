無簽效忠聲明公務員共129名　　大部分停職25人辭職

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，截至本月1日，共129名公務員不理會或拒絕簽妥和交回效忠聲明，當中25人已經辭職，餘下大部分人被停職。

公務員事務局表示，截至本月1日，共129名公務員不理會或拒絕簽妥和交回效忠聲明，當中25人已經辭職，餘下大部分人被停職。

公務員事務局局長聶德權在立法會一個委員會上說，無簽聲明的公務員之中，8成是按長期聘用條款聘用，約2成是按試用條款聘用，大部分是文職職系人員，小部分是紀律部隊職系人員，他們所屬部門已經去信要求解釋，並已收到部分人的回覆，有回覆者指不同意聲明內容，或簽聲明損害言論自由，或與持有外國國籍有衝突，但聶德權強調，這都不是合理解釋，當局將加快程序，在幾個月內，要求他們離開公務員隊伍。

聶德權表示，簽署聲明後的公務員，如果日後的言論和行為有違規，將按紀律懲處機制跟進，釐定罰則時會更嚴重，最嚴重是革職。

他又指出，去年至今年2月，共1519名公務員離職，前年和去年的數字是1571人，數字相若，同事辭職原因很多，涉及健康、家庭等，不可能所有與簽署聲明有關。

至於非公務員合約條款聘用人員簽署聲明，聶德權表示，下月將公布安排，涵蓋政府僱員或者退休後再獲聘用的僱員。至於醫療、教育、社福等資助機構的資助方式不相同，僱員亦非政府僱員，相關政策局正研究根據《香港國安法》下的簽署聲明和宣誓安排，以訂立框架和指引。

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責任編輯：林曉君