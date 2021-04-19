倪明選獲委任為科大廣州分校校長　任命於教育部批准後生效

▲ 倪明選獲委任為港科大（廣州）的創校校長。（資料圖片）

香港科技大學今日（19日）宣佈，委任倪明選出任港科大（廣州）的創校校長，並將在教育部正式批准成立港科大（廣州）後生效。倪明選獲委任後，將辭去科大首席副校長一職，並於2021年6月1日生效，科大將為該職位進行全球招聘。

科大表示，科大校董會及香港科技大學（廣州）(籌)（港科大（廣州））理事會一致通過有關決定，指在過去兩年急速變化的環境和需求下，倪明選透過前瞻性的教學法和創新技術，積極引領大學多項學術計劃和新發展，在他領導下，港科大（廣州）的發展計劃正如火如荼地進行，不論在學術和研究發展方面、校園規劃和設計、或教職員招聘，以及招生工作等，均取得重大進展，朝著2022年9月開校的目標邁進。

▲ 港科大（廣州）校園的設計構思圖。（ KPF提供相片）

科大校董會主席廖長城對任命感到欣喜，他表示大學在過去兩年飽受全球疫症與其他挑戰的影響，有信心憑倪明選豐富的行政經驗和追求卓越的熱情，能好好帶領港科大（廣州）於大灣區培育全球創新人才，並為整個地區的技術發展和改進作出貢獻。

港科大（廣州）理事會主席兼科大校長史維就致以熱烈祝賀，他指出，憑藉倪明選對科大的了解與其相關工作經驗，是帶領港科大（廣州）實現「港科大一體，雙校互補」願景的最理想人選。

倪明選學歷及工作履歷：

於美國普渡大學取得電機及計算機工程博士學位

1995至1996年擔任美國自然科學基金委員會微電子系統結構項目的主任

美國密歇根州立大學計算機科學與工程系教授

2002年加入科大，擔任計算機科學及工程系系主任

2006至2014年間兼任科大多間研究所的所長

2010至2014年間晉升為霍英東研究院院長和校長特別助理

2015至2019年獲委任為澳門大學學術副校長

2019年回歸科大出任首席副校長

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責任編輯：黃悅晴