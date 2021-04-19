人民日報狠批港大學生會抹黑國安教育　已到非管不可時候

▲ 《人民日報》發表文章，點名批評香港大學學生會，指其日前發表公開信，抹黑學校推行國安教育。

《人民日報》發表文章，點名批評香港大學學生會，指其日前發表公開信，抹黑學校推行國安教育。文章指，自中央出手完善香港選舉制度以來，港大學生會一而再挑釁，大肆抹黑「一國兩制」，在底線邊緣瘋狂試探，已到「非管不可」的時候。

港大學生會日前向校長張翔發公開信，批評校方推行國安教育，是「斷送院校自主」。

文章指出，中央出台國安法、完善選舉制度，為香港撥雲見日之時，港大學生會仍賊心不死、逆勢而行，不斷傳播反動思想，妄圖蠱惑更多學生登上賊船，將高校綁上罪惡戰車，進而積蓄「繼續革命」的黑色能量。文章形容這是藏匿在校園中的暴徒。

文章表示，需要猛藥去痾，去除象牙塔中的「惡瘤」，讓毒教師、毒學生會，失去存身之所，還校園以安寧，還香港以希望，又指要正告隱藏在校園中的亂港分子，玩火者必自焚，遲早會受到法律制裁。

文章認為，誤入歧途的香港教育，必須經歷大刀闊斧改革，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。

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責任編輯：林曉君