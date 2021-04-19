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【愛暉樓撤離】愛暉樓二座8樓兩相鄰單位染疫　全層12戶約40人獲安排撤離檢疫

社會 16:00 2021/04/19

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愛暉樓二座8樓兩相鄰單位染疫，全層12個單位約40人獲安排撤離檢疫。（曾秋文攝）

本港今日新增12宗新冠肺炎確診個案，僅一宗為本地感染，涉及屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓一名84歲退休老翁，為早前確診戶的鄰居，同層12戶共約40人需要撤離。

即看撤離情況：

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涉疫的84歲退休老翁，一直未有病徵，居屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓，為早前第11,645宗確診患者的同一樓層的相鄰單位，經由強制檢測揪出。

衞生防護中心表示，患翁確診前行蹤仍調查中，並積極跟進調查個案的感染是否有關聯，由於調查不能排除個案與同層環境污染有關，友愛邨愛暉樓第2座所有8樓的單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，安排入住檢疫中心，撇除現時已有兩戶確診，其餘12戶，共40人需要撤離。

屯門友愛邨愛暉樓第三座早前爆疫，至今已有9人確診，連同第二座確診個案，愛暉樓累計11人染疫。

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記者：陳正怡

 

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