【校長專欄】聰明不可恃天道只酬勤　老師天職就是永不放棄每一個學生

▲ 聰明不可恃天道只酬勤，老師天職就是永不放棄每一個學生。

「小時了了、大未必佳」，意指我們不能因為人在小時候聰明而斷定他們日後必有作為；同樣，我們也不能認為現在表現平平的小朋友，長大後定必庸碌無為。

作為老師及家長，切莫過早將小朋友定位，否則只會陷入自證預言的圈套，也不要只著重小朋友的學業成績。

▲ 吳永雄校長望培養學生的正面價值觀。（曾耀輝攝）

我從事小學教育工作近三十年，見過不少同學小時候自恃小聰明，每每在測考前才溫習，甚至從不溫習，卻也能取得好成績而沾沾自喜；然而當他們升上小三、小四時便開始力有不逮，學業成績每下愈況，這是由於四年級是小學第二學習階段開始，課程的深度與廣度也有頗大升幅，單憑小聰明將不能賴以成功。

中游學生往往被忽略

我又常見一些小朋友的學業成績未見突出，但在藝術或體育上有其過人之處，卻往往因為不獲老師及家長的認同而變得毫無自信，漸漸更連自己的個人才能也淹沒了，變得對任何事情均不感興趣，個性也愈益自卑。值得留意的是在同儕中表現優異或滯後的同學，往往較容易被老師發現而給予適時及適切的栽培或支援，然而處於中游位置而表現平平的同學卻每每最被忽略，而他們卻是同儕中的大多數。

至於學業成績優異的人自然較為順遂，然而一路平步青雲，若只著重學業成績，而不擅於與人相處及溝通，或再加上自視過高、目空一切等性格缺陷，在大學畢業後，其事業發展也未必一帆風順，相反更會處處碰壁，因為事業成功的人，堅毅精神及高親和力在當中佔有相當重要的促成作用。

培養學生正面價值觀

我深信「天生我才必有用」，人人可教！作為老師，其天職就是永不放棄每一個學生，必須努力發掘及發揮每一個小朋友的學術及體藝才能。因此，我覺得與其只聚焦小朋友的學業成績，不如著重培育他們正確及堅毅的學習態度及積極正向的人生觀與價值觀。

每年七月升中派位放榜，我們總會見到同學因獲派band 1中學，與家長喜極而泣的畫面，因為美好人生豁然展開；獲派band 3中學的同學則悲鳴痛哭，因為人生前途已告終結。然而實情是否必然如此？當然不是。考進名校，如不能持之以恆地發奮精進，成功將與他們漸行漸遠；雖考不進名校，如能秉持永不放棄、將勤補拙的學習態度，最終也能排除萬難，鍛煉出堅毅不屈的學習意志，將來也能成就一番事業。

總之，勝不驕、敗莫餒；堅毅精進、持之以恆；提升自我的抗逆力及情緒智商，方能逆難而上、處變不驚，將來能成為自信自強的人。

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全面發掘每個學生的才能

因此，我把學校定為Happy Learning School，並以「千個學生、萬種色彩、無限可能」為口號，全面發掘及發揮每一個小朋友的學術及體藝潛能，開展了全方位學習活動：英語話劇、English Radio Drama、Tourist Spy、德文小組、詩歌集誦、奧數、花式跳繩、田徑、籃球、足球、排球、健球、棒球、跆拳道、武術、龍獅隊、陶藝、水墨畫、K-POP爵士舞、中國舞、拉丁舞、樂器班、合唱團等；我們逢周三更進行「學生才藝表演」，開放禮堂，讓同學站在舞台上各展學藝潛能，目的就是要提升每個小朋友的個人自信心及自主學習能力，再協助他們將個人亮點擴展至其他範疇，從而建立樂於學習、業精於勤、自謙自重、團隊協作的正向及堅毅學習態度。我認為這才是我們培育小朋友要關顧的重中之重，也是教育的真諦。

撰文：吳永雄校長(香港佛教聯合會會屬小學校長會主席) 佛教林金殿紀念小學

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