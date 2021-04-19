【配音專家】丁羽自爆綽號「音間皇帝」關謝賢事　劉華偉仔梅姐拍戲也用配音？

▲ 配音專家丁羽被謝賢戲稱「音間皇帝」皆因夠把炮，其教出來的徒弟，為不少巨星如劉德華、梁朝偉、梅艷芳、鍾楚紅等的電影配音。

丁羽有「音間皇帝」的稱號，初聽許多人都以為是「陰間」，有點詛咒的意味。原來七、八十年代，每一齣電影都需要配音，而配音就需要躲在小小的配音間工作。那時候，謝賢覺得差不多部部戲都是丁羽包辦，在配音界打橫行惡晒儼如皇帝，因此才這樣戲謔丁羽為「音間皇帝」。

▲ 丁羽的人生哲學是不希望停下來，因為一停許多毛病就會出現。就好像一架車輛，如果兩、三個月都不用，就很難再撻著，所以一定不能停下來退休。（黃建輝攝）

但原來年輕時，丁羽是做幕前起家。「1953年我入電影界做幕前，那時候高中畢業。在四、五十年代，高中畢業文化水平已很高，因那時候無咁多大學，於是導演叫我不要只做幕前，要學埋做幕後。」賞識他的，正是當年十大導演之一的胡鵬，於是丁羽便一邊做場記，一邊配音，兼一邊拍戲，而他本身好學，這樣便可以兼收並蓄。

到了1967年，邵氏打算升4位副導演為導演，丁羽是其中一個。碰巧當時TVB電視籌備開台，誠邀丁羽過檔成立配音組，於是他面臨抉擇。

如果拍戲順利，套套收得，當然好啦，可以繼續做導演；但如果唔收得，就要退出，我就見過很多人因此而被out。但做配音不同，不用有心理負擔，只要做得好，票房好與否對我無影響。

▲ 2009年香港電影金像獎頒獎典禮，丁羽獲得專業精神獎，而廖啟智也在同屆因《証人》而獲得最佳男配角獎。（圖片被訪者提供）

於是那年5月，他就加入了TVB，一做就做了15年。

「做配音其實有很多嘢學，不同片種：驚慄片、武打片、文藝片、喜劇，我學到很多做導演及演戲的知識，因此就算坐在配音間十幾個鐘也無問題，不覺得厭煩，所以才可以做到現在。」丁羽說配音是很專門的學問，配得好的人，未必識演戲，就算是電影皇帝，也未必懂得配音。

就好像張瑛做戲咁好，但配音都是唔得；而董驃講馬流利，但配音也要逐句教，所以演戲與配音，完全是兩個範疇。

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他說如果要配音出色，除了要有警覺性、靈活性外，還需要有第六感，但甚麼是第六感，很難言傳。「如果有第六感上手就會快啲，配得好；不然就要慢慢教。通常我訓練新人，大概半年左右就可以讓他嘗試配音。」

這麼多年來，他的徒弟滿天下，得意門生也有不少。男的名字響噹噹的，有配叮噹而成名的林保全，是丁羽大徒弟，配洪金寶也極神似。還有鄧榮銾也是成龍指定為其配音；而經常配劉德華及梁朝偉的，有朱子聰。出色的女徒弟，就有配梅艷芳的龍寶鈿，以及配鍾楚紅的潘滿儔。

對丁羽而言，甚麼聲音也可以配音，靚聲就配男女主角，粗聲粗氣就可以配大隻佬。「我慶幸上天給我一把響亮的聲音，我會好好保養。」

▲ 與古天樂合照，丁羽好像小fans。（圖片被訪者提供）

配音間的難忘事

雖然配音工作好像被困在一個密室內，但當中的趣事難忘事也有不少，有兩件事就發生在有「東方差利」之稱的伊秋水兒子伊雷身上。話說當年丁羽做配音領班，戲拍完要配音。有一場戲伊雷與土豪惡霸爭執，他不畏強權，在惡霸面前吐口水，以示不屈。當時配音間還有李香琴做對手戲。配完琴姐問丁羽：「點解我的頭涼浸浸既？」丁羽一看，原來真的有啖痰在琴姐頭頂上，於是便叫她去洗手間清洗，現在說起來，也覺得很搞笑。

另一宗也與伊雷有關，因為他不懂配音，而戲中是鏡頭一路轉至跌落地，而伊雷就傻更更地跟著鏡頭轉，連人都跌了落地下。收音師問：「點解無聲既？」丁羽便笑說：「有鬼聲咩！他跟著鏡頭跌咗落地下。」

至於發生在丁羽自己身上的，就是他70年代為日本劇集《小旋風紋次郎》配音，由於紋次郎打扮獨特，經常口咬竹籤，因此為了神似，又不想長時間咬著竹籤配音，於是丁羽自創方法，咬少少嘴唇來配音，結果搞到嘴唇也腫了。

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難忘事也不獨發生在配音間，雖然事隔六十多年，但丁羽還記得他入行第一套電影——《甘鳳池與呂四娘》，他頂替林家聲演出小太監，而當時做乾隆皇帝的是石堅。其中一幕是小太監規勸乾隆皇不要追殺八大俠，因為他們幫他打江山。劇情是他講完後，就被皇上掌摑，誰知這一巴掌，竟然令丁羽即場暈倒，嚇倒在場的工作人員。

從中可見堅叔做戲是如何不留手，打你就打你。有些人覺得我受了這一巴掌很冤枉，但我卻覺得拍出來的效果很迫真。

多年後，丁羽與石堅提起這件事，堅叔也覺不好意思，但丁羽一點也不介意，反而兩人成為亦師亦友，閒來經常相約飲茶。「但這一場戲，是我一生拍戲最難忘的。」

記者：何小雲