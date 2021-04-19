【禽流感】波蘭5省爆發高致病性H5N8禽流感　本港食安中心停疫區禽產品進港

▲ 波蘭5省爆發高致病性H5N8禽流感。（iStock圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今（19日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭瓦爾米亞馬祖里省Kętrzyński區、西波美拉尼亞省Choszczeński區、西里西亞省Pszczyński區、喀爾巴阡山省Krośnieński區、盧布林省Biłgorajski區和羅茲省Bełchatowski區爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



發言人表示，根據政府統計處的資料，本港去年從波蘭進口約1.35萬公噸冷藏禽肉及約3,908萬隻禽蛋。



中心指已就事件聯絡波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：陳麗娜