【貓貓悲劇】洪水橋柏雨花園單位疑按摩槍短路起火　男住客及時逃生惟愛貓3死4傷

▲ 元朗洪水橋柏雨花園27座發生一宗懷疑涉及按摩產品的火警。

繼上周秀茂坪寶達邨疑有按摩椅短路起火、釀成4死火警後，元朗洪水橋今日（19日）發生一宗懷疑涉及按摩產品的火警。警方指，今日（19日）凌晨3時許，接獲天水圍翠柏路1至16號柏雨花園27座保安報案，指一低層單位發生火警。警方消防到場後，消防花約15分鐘將火救熄，初步調查相信上址因電線短路引致火警。

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消防在上址救出7隻貓，其中3隻貓現場被證實死亡，而餘下4隻受傷貓隻，其後由愛協接走。事件中約有9名居民自行疏散到安全位置，沒有人受傷。據傳媒報道，居於涉事起火單位是一名獨居男住客，他及時自行逃生後，指當時客廳擺放有一把充電中的按摩槍，懷疑因而發生火警，惟未及救出7隻愛貓。

愛協指，今晨（19日）接獲警方通知，於元朗洪水橋一屋苑單位起火，住戶飼養7隻本地家貓，其中3隻當場死亡，另有4隻生還，其中一隻情況危殆，愛協督察將貓主及4隻貓送往愛協灣仔中心交由獸醫檢查及治理。

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記者：陳子謙