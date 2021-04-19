【減肥大作戰】為靚做閨蜜伴娘辭職減肥　230磅肥妹做切胃手術8日減13磅

▲ 230磅肥妹為靚住做閨蜜伴娘辭職減肥，做切胃手術8日減13磅。

閨密交情可以有幾深？內地一名重約230磅的女子，得知相識超過10年的閨中密友將要結婚。為以最佳姿態參與好友終身大事，做一個漂漂亮亮的伴娘，她不惜辭職並接受切胃手術，8天內已減近13磅，成績驚人。

據內地媒體「沸點新聞」報道，吉林省長春市一名肖姓女子與閨密相識超過10年。由於閨密將在今年5月20日舉行婚禮，並邀請她做伴娘，肖姓女子於是下定決心減肥，務求以最佳狀態穿上禮服，為好友送上祝福：

我們關係比較好，已經10多年感情了，希望能漂漂亮亮的出現在她身邊。

肖姓女子表示，自己不是天生肥胖，工作是酒吧駐唱歌手，因長年累月注射激素就肥得越來越快，最肥試過體重達120公斤（264磅）。

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在得知閨密婚訊後，她立即辭掉工作，在婚禮前一個月接受切胃手術。原本重約105公斤（231磅）的她，在8天時間內減走6公斤（約13磅），目標是減到85公斤（187磅）。

事件引起網民熱烈議論，有網民盛讚二人是超越生死的「過命交情」，但也有人質疑減肥的理由是否真的為了閨密。正反兩極意見相差頗遠：

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責任編輯：羅嘉欣